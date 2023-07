Belen e Stefano di nuovo in crisi? "Lui ha un debole per Alessia"

Belen e Stefano di nuovo in crisi? "Lui ha un debole per Alessia"

Belen e Stefano di nuovo in crisi? "Lui ha un debole per Alessia"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un nuovo periodo di crisi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e, a quanto pare, hanno iniziato a circolare nuovi gossip in merito al rapporto avuto dal ballerino e Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez: Stefano e Alessia Marcuzzi

Già in passato si è vociferato di un presunto legame top secret tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e il gossip è tornato in auge nelle ultime ore (e per altro dopo che la conduttrice ha detto definitivamente addio al suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi). Stefano De Martino al momento è legato ufficialmente a Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, ma secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica sarebbe per lui impossibile restare fedele alla moglie.

“È chiaro che Stefano avrà sempre un debole per Alessia, non a caso ha rotto un matrimonio, anzi due, se comprendiamo quello di Alessia con Paolo. Belen non potrà mai averlo come vuole e ormai lo sa. Stefano invece dovrebbe rimanere single, siccome non riesce a fare il fidanzato/Marito. Tutto ciò che dico è la verità, conosco bene la faccenda e nessuno può smentirmi“, ha dichiarato Alessandro Rosica in merito alla questione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.