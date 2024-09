Alessia Messina è diventata popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove è stata scelta da Amedeo Andreozzi. Oggi, a distanza di anni da quel momento, appare sui social completamente trasformata dalla chirurgia estetica: è impossibile non fare un confronto tra il prima e il dopo.

Alessia Messina prima e dopo la chirurgia

Considerata una delle corteggiatrici più belle di tutta la storia di Uomini e Donne, Alessia Messina si è allontanata da tempo dal mondo dello spettacolo. Arrivata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Amedeo Andreozzi, è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Usciti insieme dal programma, hanno partecipato anche a Temptation Island, ma si sono lasciati qualche mese dopo il viaggio nei sentimenti. Oggi Alessia è attiva sui social, ma il suo aspetto è completamente diverso rispetto al passato: il prima e il dopo la chirurgia lascia a bocca aperta.

Cosa ha rifatto Alessia Messina?

Ai tempi di Uomini e Donne Alessia Messina era di una bellezza disarmante. Alta, mora e con le curve al punto giusto: era impossibile rimanere indifferenti davanti alla sua sensualità. Non a caso, Amedeo è rimasto colpito da lei fin dal primo momento. Oggi, invece, l’ex corteggiatrice appare completamente trasformata. La chirurgia l’ha cambiata, rendendola simile ad una Barbie. Guardando le foto che condivide su Instagram potremmo azzardare le parti del corpo che ha ritoccato: seno, labbra e zigomi.

I fan bocciano il cambiamento di Alessia

I fan non hanno per niente apprezzato il prima e il dopo dovuto alla chirurgia estetica. “Non è per fare la morale perché capisco che c’è tantissima insicurezza, ma mi è capitata la foto di Alessia Messina oggi e non l’ho riconosciuta. E’ un peccato non riuscire ad apprezzare la propria bellezza naturale, l’ho sempre trovata bellissima e quindi mi chiedo perché…“, si legge su X.