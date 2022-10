Alessio Ippolito SRL vince la sfida: Criptovaluta.it prima testata crypto italiana!

Un risultato importante per il sito internet Criptovaluta.it è arrivato il 5 settembre 2022 con la registrazione ufficiale del marchio Criptovaluta.it®, il primo portale dedicato al mondo crypto registrato con il marchio.

Fare informazione di qualità nell’ambito delle criptovalute è particolarmente complesso, trattandosi di un argomento delicato e di un settore altamente innovativo e ancora non regolamentato. In Italia questa sfida è vinta da Criptovaluta.it®, un progetto editoriale di grande successo, diventato in pochi anni un vero e proprio punto di riferimento nel mondo crypto per appassionati e professionisti interessati alle criptovalute e alle tecnologie ad esse collegate.

Un risultato importante per il sito internet Criptovaluta.it è arrivato il 5 settembre 2022 con la registrazione ufficiale del marchio Criptovaluta.it®, il primo portale dedicato al mondo crypto registrato con il marchio. La proprietà è della ALESSIO IPPOLITO S.R.L. Editore (sede legale via Pola 11, 20124 Milano MI, Partita IVA 14569041008), una casa editrice specializzata nella realizzazione di contenuti editoriali online e fisici e nella creazione di brand e progetti per il web.

Dopo questo ragguardevole traguardo, il 10 ottobre 2022 Criptovaluta.it® è stata riconosciuta come testata giornalistica online dal Tribunale di Milano (iscrizione N° 12776/2022 del 10/10/2022 – Num. Reg. Stampa 143), diventando di fatto la prima testata online con storicità in Italia specializzata sul comparto crypto, un ampio settore che include tematiche come NFT, tecnologie blockchain, metaverse, Bitcoin e sistemi play to earn.

Criptovaluta.it®: l’approccio vincente alla qualità dell’informazione

Dal 2018 ad oggi (il dominio Criptovaluta.it è stato registrato nel 2017 ma è online dal 2018), Criptovaluta.it® è riuscito ad imporsi nel campo dell’informazione in ambito crypto, puntando da subito su qualità, trasparenza e professionalità. Il successo del progetto editoriale è legato a due figure chiave, il direttore Alessio Ippolito, giornalista iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti di Roma ma anche imprenditore e divulgatore su Crypto e Bitcoin, e il capo redattore di testata Gianluca Grossi, analista finanziario e influencer tra i più seguiti nel campo criptovalutario.

Ovviamente, i risultati ottenuti da Criptovaluta.it® sono il frutto del duro lavoro di tutto lo staff del portale online, un team di professionisti con competenze trasversali in continua crescita, in grado di fornire notizie puntuali e aggiornate sulle crypto e consolidare un marchio ormai sinonimo di affidabilità. La registrazione del marchio e l’iscrizione al Tribunale di Milano come testata giornalistica online sono due ulteriori riconoscimenti, delle garanzie aggiuntive uniche in questo settore che rendono Criptovaluta.it® il canale d’informazione sul mondo crypto più autorevole in Italia.

Questo approccio ha da sempre contraddistinto Criptovaluta.it®, un sito che consente agli utenti di informarsi bene sulle cripto attività, grazie al controllo delle fonti, alla verifica delle informazioni e alla capacità di arrivare prima degli altri sulle notizie più importanti.

All’interno del portale è possibile trovare centina di articoli, news sempre aggiornate e puntuali, guide approfondite e recensioni indipendenti, un supporto informativo e contenutistico unico nel panorama italiano che permette di trattare in modo serio e professionale un difficile argomento come quello delle criptovalute.

Gli altri successi di Criptovaluta.it®: dalla spunta blu su Twitter a Casa Sanremo

L’iscrizione presso il Tribunale di Milano come testata giornalistica online e la registrazione del marchio non sono stati gli unici successi di Criptovaluta.it® nel 2022. Si è trattato infatti di un anno ricco di importanti traguardi raggiunti, a partire dalla partecipazione all’area hospitality del Festival di Sanremo 2022. Nel dettaglio, Criptovaluta.it® è stato presente a Casa Sanremo, un format dedicato alla comunicazione e alla cultura organizzato in concomitanza con il festival della canzone italiana, per contribuire alla divulgazione di tematiche legate alle criptovalute nei Crypto-Talks del palinsesto MoneyViz Privè.

Un altro riconoscimento prestigioso è arrivato il 4 agosto 2022 con la spunta blu dell’account Twitter Criptovaluta.it®, con il quale è diventato il primo sito italiano a tema crypto e Bitcoin ad ottenere lo status di account pubblico autentico e verificato su Twitter. Il badge ha premiato il lavoro realizzato dalla Alessio Ippolito Srl e da tutto lo staff sui social, canali di comunicazione fondamentali nel contesto odierno, ai quali è stata sempre dedicata la stessa professionalità riservata al sito web, presenza che comprende anche un seguito canale YouTube in cui trovare approfondimenti e analisi a cura di Gianluca Grossi con tanti ospiti autorevoli.