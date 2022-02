Alessio Terranova morto in un incidente, addio allo chef di Casa Sanremo: aveva 37 anni

Addio ad Alessio Terranova, chef di 37 anni morto a causa di un incidente stradale: era appena tornato dall'esperienza a Casa Sanremo.

Tragedia a Falcone, comune in provincia di Messina, dove nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui è morto Alessio Terranova, chef 37enne reduce dall’esperienza a Casa Sanremo.

Alessio Terranova morto in un incidente

I fatti si sono verificati lungo la strada statale 113 sul ponte di Olivieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando a bordo di una Bmw insieme ad un 33enne quando all’improvviso questa ha sbandato ed è finita contro il guard rail.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso di Alessio e medicare l’altro occupante dell’auto per poi trasferilo all’ospedale di Milazzo.

Presenti sul luogo dell’inicdente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire perché la vettura abbia impattato contro il guard rail.

Alessio Terranova morto in un incidente: chi era

Molto conosciuto nel territorio di Falcone, la vittima era tornata da pochi giorni dalla Liguria dove, in occasione del Festival della Canzone Italiana, aveva lavorato come chef a Casa Sanremo. Nell’annunciare il suo cordoglio alla famiglia, il sindaco ha ricordato “l’immensa soddisfazione professionale di Sanremo” e i tanti progetti che Alessio aveva in mente, stroncati da uno schianto fatale.

“A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia: ti ricorderemo sempre con affetto“, ha aggiunto.