Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal settimo piano del palazzo di via Turati a Milano. Un gesto drammatico che, stando al parere di chi lo conosceva, potrebbe essere stato causato da gravi problemi economici legati a lavori di ristrutturazione.

Nato a Udine, il 53enne aveva iniziato la sua carriera nel mondo della musica da giovanissimo, andando a lavorare nei locali già dai 13 anni. Conseguito il diploma a Portogruaro, il suo percorso lo aveva condotto da dj nelle discoteche più esclusive d’Italia, fino ad essere uno dei personaggi e delle voci di maggior rilievo della radiofonia italiana. Dal 2007 era a Virgin Radio, di cui era direttore dal 2019. Ultimamente, Benedetti aveva confessato ad amici e colleghi di essere stato vittima di una “truffa” legata a lavori di ristrutturazione del suo appartamento. Da investimento iniziale di alcune decine di migliaia di euro, la vicenda si era trasformata in un incubo economico, una preoccupazione che pare aver influito molto sul suo stato emotivo.

L’ipotesi di una truffa di cui sarebbe rimasto vittima

Nel dettaglio, si parlerebbe di un investimento edilizio per la ristrutturazione di una sua proprietà, con il bonus del 110%, in cui sarebbe probabilmente rimasto vittima di una truffa. Nonostante il suo successo a livello professionale, le difficoltà finanziarie lo assillavano, e ciò potrebbe aver contribuito alla sua decisione di porre fine alla sua vita. Il drammatico momento è stato ripreso dalle telecamere del palazzo che ospita le radio del gruppo Mediaset: Benedetti ha aperto la finestra del suo ufficio, scavalcando il davanzale e lasciandosi cadere nel cortile interno. I vigilantes del palazzo lo hanno trovato alle 13.21.

Aperte le indagini

A seguito dell’accaduto, il pm Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio al fine di permettere le necessarie verifiche e ha disposto l’autopsia. In un primo momento si era parlato di una presunta lettera d’addio trovata in ufficio, anche se c’è l’ipotesi che si sia trattato di una cartolina di complimenti al dj e alla radio inviata da un fan. Le testimonianze degli amici descrivono il suo come uno stato di depressione legato alle difficoltà di carattere economico. La sua morte ha molto turbato il mondo della radio e della musica. A Sanremo, dove era in corso il Festival, la serata di gala di RadioMediaset è stata annullata per lutto.