Dopo la pesante sconfitta alle elezioni nazionali di domenica 25 giugno – in cui ha stravinto il partito conservatore Nea Demokratia guidato da Kyriakos Mitsotakis – Alexis Tsipras ha lasciato la guida di Syriza, il principale partito di sinistra del paese che guidava dal 2009 e del quale era stato uno dei fondatori.

Alle elezioni ‘Nuova Democrazia’ ha ottenuto il 40,56 per cento dei vot mentre Syriza si è fermata al 17,84 per cento.

L’annuncio in conferenza stampa

Tsipras ha annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa: “Ci sono dei momenti cruciali in cui occorre prendere decisioni fondamentali” – la premessa -: “è giunto il momento di aprire un nuovo ciclo”.

Il segretario dimissionario di Syriza ha poi affermato di aver già avviato le praticheipertinenti per l’elezione di un nuovo leader.,

“Non mi dimetto dalla politica”

“Sarò comunque presente prima e dopo queste procedure per dimostrare che nella vita e in politica si può essere combattivi e utili senza cariche. La battaglia per le idee non è definita dalla poltrona che si occupa”, ha precisato il leader dell’opposizione, esortando tutto il partito a un profondo rinnovamento per difendere la democrazia e “far fronte contro l’estrema destra e il fascismo”.