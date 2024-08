Alice Sabatini, la ex miss Italia bullizzata perché ingrassata

Alice Sabatini, la ex miss Italia bullizzata perché ingrassata

Alice Sabatini ha vinto Miss Italia nel 2015. Da allora sono passati 9 anni e la ex reginetta di bellezza è andata avanti, si è sposata con Gabriele Benetti e, racconta in un’intervista a Chi, ha affrontato una battaglia con gli hater che la bullizzavano per il suo peso.

Il bullismo della rete

Sabatini era finita al centro delle polemiche subito dopo la sua vittoria a causa di una frase infelice che aveva pronunciato sul suo desiderio di vivere durante la Seconda Guerra Mondiale. Una frase che, come ha detto più volte lei stessa, venne male interpretata e, soprattutto, venne pronunciata da una 18enne emozionata al centro dell’attenzione mediatica.

Non solo questo però, Alice Sabatini si trovò a vivere un momento particolarmente difficile quando, dopo aver vinto il concorso, ingrassò.

“Ho preso 15 chili”

Continua la ex Miss Italia raccontando: “Ho preso 15 chili e hanno iniziato a dirmi: ‘Ti sei mangiata pure la corona’”.

Aggiunge: “Soffrivo, le diete non funzionavano. Più mi vedevo brutta, più dovevo fare foto per Miss Italia”.

Solo con il tempo ha imparato ad accettare se stessa, ad accettare il suo corpo, e a non dare credito agli insulti degli hater.