Alla Luiss Business School il primo Sustainability Talk

Roma, 22 apr. (askanews) - Sviluppare una leadership che sappia generare un impatto positivo sulla società è da sempre al centro della mission della Luiss Business School. In questo scenario, la trasformazione sostenibile coinvolge tutti gli attori del sistema economico e produttivo italiano, di c...

Roma, 22 apr. (askanews) – Sviluppare una leadership che sappia generare un impatto positivo sulla società è da sempre al centro della mission della Luiss Business School. In questo scenario, la trasformazione sostenibile coinvolge tutti gli attori del sistema economico e produttivo italiano, di cui le imprese familiari sono la spina dorsale. Queste le tematiche affrontate al primo incontro della serie “Sustainability Talks” che si è tenuto a Roma nella sede di Villa Blanc. Sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Barrese, Head of Division Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo che supporta l’Executive Programme in Global Family Business Management di Luiss Business School sin dalla sua nascita e Fabio Corsico, Scientific Director del percorso.

“Questo master lo riteniamo molto importante, è una delle occasioni che abbiamo per accompagnare il passaggio generazionale all’interno delle aziende italiane ed è uno dei passaggi cruciali in quanto sappiamo quanto questo possa incidere in positivo sulla continuità, ma anche in negativo se non viene gestito. È un modo, quindi, per rendere coscienti gli imprenditori dell’importanza di questo passaggio. Accompagnando gli eredi in questo percorso, e significa managerizzare l’azienda, aprirla al panorama internazionale ed alla crescita”.

“Questo incontro va a coronare il percorso di un master di studenti universitari, di figli di imprenditori, di ragazzi che vorranno fare gli imprenditori, sul tema del Family Business e della sostenibilità. Oggi siamo riusciti a mettere insieme un grande scrittore americano come Jonathan Safran Foer, un imprenditore come Benetton per continuare il percorso che gli studenti hanno fatto durante quest’anno. Un percorso fatto sia di aule accademiche che di esperienze in alcune famiglie imprenditoriali in Francia e Spagna dove hanno vissuto di prima mano delle esperienze quasi professionali”.

Un’opportunità unica di scambio di visioni e best practice sulle traiettorie della sostenibilità per la società e i modelli di business, in un confronto dal respiro globale e poliedrico, che vede la partecipazione di personalità di rilievo internazionale.