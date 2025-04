Una ragazza francese aveva nascosto l'ordigno in un trolley, grazie ai controlli la bomba è stata fatta esplodere da personale qualificato in sicurezza.

Attimi di paura e tensione all’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, una turista è stata fermata perché dopo il controllo del suo bagaglio al metal detector è emerso che in esso conteneva una bomba a mano. La cosa più assurda è la motivazione che ha portato al folle gesto.

Donna ha in valigia una bomba, scattata la denuncia da parte degli agenti di sicurezza

La colpevole di questa bravata che sarebbe potuta sfociare in tragedia è una turista francese di 23 anni che ha passato alcuni giorni di villeggiatura in Sicilia.

Appena il controllo dei bagagli ha segnalato la problematica gli agenti hanno aperto la valigia e una volta stabilita la presenza dell’ordigno hanno provveduto alla denuncia.

Gli artificieri come riporta Tgcom24 sono intervenuti per far brillare la bomba della seconda guerra mondiale ma ancora in grado di poter esplodere.

La giovane donna l’ha scambiata per un souvenir

La motivazione con la quale la giovane ha provato a giustificarsi è davvero assurda. Ha ammesso di averla trovata sulla spiaggia di San Vito Lo Capo ed ha ben pensato di portarla a casa in ricordo della vacanza appena trascorsa.

Un modo bizzarro e alternativo per concludere una vacanza che per fortuna complice l’intervento degli agenti di sicurezza ha scongiurato il peggio.