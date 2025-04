Dopo un malore, l'ex calciatore costretto a tornare in Italia per cure

Un sogno che si trasforma in incubo

La vacanza da sogno alle Maldive di Bobo Vieri e della sua famiglia si è trasformata in un incubo. L’ex calciatore, noto per la sua carriera nel calcio e per la sua presenza sui social, ha dovuto affrontare un malore che ha costretto lui e i suoi cari a rientrare in Italia.

La notizia ha destato preoccupazione tra i suoi fan, che hanno seguito ogni aggiornamento attraverso i suoi profili social.

Il ricovero e i controlli medici

Vieri ha condiviso con i suoi follower il suo stato di salute, iniziando dal ricovero in ospedale alle Maldive. In un video, ha spiegato di essere partito dall’Italia con sintomi come tosse e dolori alle ossa, sperando che si trattasse di un malessere passeggero. Tuttavia, la situazione è peggiorata, portandolo a consultare un medico locale. I controlli hanno rivelato che uno dei suoi polmoni presentava dei problemi, costringendolo a ricevere cure immediate.

Reazioni e polemiche sui social

La situazione ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan. Mentre Vieri si trovava in ospedale, la sua compagna, Costanza Caracciolo, ha continuato a postare foto e video della loro vacanza. Questo comportamento ha suscitato critiche, con molti utenti che hanno considerato inopportuno il suo atteggiamento in un momento così delicato. Nonostante le polemiche, la coppia ha confermato che le Maldive rappresentano per loro una meta annuale, un rifugio lontano dalla routine quotidiana.

Il ritorno in Italia e la ripresa

Dopo giorni di preoccupazione, Bobo Vieri ha rassicurato i suoi fan, spiegando che non si trattava di una polmonite e che, sebbene dovesse assumere farmaci e riposare, le sue condizioni erano in miglioramento. La sua esperienza alle Maldive, sebbene segnata da un imprevisto, non ha intaccato l’affetto che prova per quella destinazione, che considera ormai una seconda casa. La coppia ha già espresso l’intenzione di tornare, nonostante le difficoltà affrontate.