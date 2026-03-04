Allen segna il cento più rapido del T20 World Cup mentre la Nuova Zelanda batte nettamente il Sudafrica

La Nuova Zelanda ha conquistato la finale del T20 World Cup con una vittoria netta per nove wicket contro il Sudafrica all’Eden Gardens, scena di una delle performance individuali più fulminee nella storia del torneo. Dopo un inizio di partita che aveva messo gli africani in difficoltà, la risposta di Finn Allen ha inciso in modo decisivo sull’esito del match, trasformando la sfida in una dimostrazione di potenza offensiva.

Nel corso dell’incontro si sono alternate fasi di pressione con il lancio dello spin kiwi e momenti di resistenza sudafricana, ma è stata la partnership iniziale tra Allen e Tim Seifert a destabilizzare ogni piano tattico della squadra avversaria. L’ambientazione di Kolkata ha fatto da scenario a colpi potenti e a un ritmo di gioco altissimo che ha chiuso la partita ben prima del previsto.

La rimonta sudafricana e il totale fissato

Il Sudafrica era stato inserito per primo nel tabellone e, nonostante un difficile avvio che lo aveva visto in serie difficoltà a 77-5, grazie a Marco Jansen la squadra è riuscita a ricostruire un punteggio competitivo. Jansen ha messo insieme una battuta aggressiva da 55* in soli 30 ball, inclusi numerosi colpi a lunga gittata, permettendo ai suoi di raggiungere quota 169-8, un totale che, sulla carta, poteva mettere pressione agli avversari in una semifinale di grande tensione.

Le chiavi della ripresa

La fase di recupero sudafricana è stata costruita soprattutto su una partnership importante con Tristan Stubbs, che ha fornito sostegno con una prova da 29. I due hanno annullato la minaccia di un collasso completo e hanno spinto il punteggio verso una soglia sfruttabile. Sul piano tattico, il contributo di Jansen è stato essenziale per inserire colonne portanti di attacco late nel tabellone, mettendo a referto colpi ravvicinati e colpi di potenza che hanno sommato quel valore necessario a rendere il totale non banale.

La risposta devastante della Nuova Zelanda

In risposta i kiwi hanno scatenato un attacco al bersaglio fin dall’inizio: Tim Seifert ha fornito un avvio rapido con una solida metà della costruzione, ma è stato Finn Allen a cambiare il ritmo della partita in maniera definitiva. Allen ha raggiunto il suo score di cento in appena 33 palle, stabilendo il nuovo record come il cento più veloce nella storia del T20 World Cup. La partnership d’apertura tra Allen e Seifert ha totalizzato 117 punti e ha così annullato le speranze di rimonta sudafricana.

Numeri e impatto

La vittoria è stata sigillata in 12.5 overs, un margine di tempo che sottolinea la dominanza narrativa degli attaccanti neozelandesi. Allen ha mostrato una combinazione di precisione nei colpi e capacità di accelerazione, mentre Seifert ha giocato il ruolo di catalizzatore, facilitando l’aggressività del compagno. Sul piano delle statistiche, il punteggio finale testimonia quanto sia stata schiacciante la performance offensiva: la difesa sudafricana non è riuscita a trovare contromisure efficaci.

Le fasi salienti del match e il contesto

Prima dell’esplosione neozelandese, la partita era stata decisa anche da momenti nei quali gli spin di Rachin Ravindra e Cole McConchie avevano creato problemi al Sudafrica, con entrambi gli spinner autori di due wicket ciascuno. I colpi di Jansen, tuttavia, erano serviti a ricompattare l’ordine di battuta dei sudafricani e a fissare un obiettivo non trascurabile. Dall’altra parte, la linea di lancio neozelandese ha visto anche il contributo di Matt Henry, rientrato appositamente e capace di prendere due wicket con una performance ordinata.

Implicazioni per la competizione

La sconfitta del Sudafrica ha spezzato la corsa della squadra che si presentava come l’unica imbattuta del torneo fino a quel momento, mentre la Nuova Zelanda ha guadagnato la possibilità di giocarsi il titolo massimo. I kiwi erano entrati nella fase a eliminazione diretta grazie al net run rate e ora affronteranno la finale con il morale altissimo. L’altra semifinale vede contrapposte India e Inghilterra, match che definirà l’avversaria dei neozelandesi nella partita decisiva.

Per i kiwi, il successo non è solo il frutto di singole fiammate, ma anche di una strategia collettiva che ha saputo sfruttare punto di forza come l’apertura aggressiva e la qualità degli spinner nel momento giusto. Le parole dei protagonisti, pur nella loro semplicità, sottolineano il tema della fiducia reciproca e della capacità di capitalizzare sulle occasioni: elementi che adesso li proiettano verso la finale con concrete ambizioni di titolo.