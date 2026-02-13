Maltempo, è allerta meteo sulla Campania: piogge e temporali in arrivo

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione e gialla sulla Campania per la giornata di domani, 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino. I dettagli.

Maltempo, è allerta meteo arancione sulla Campania: in arrivo il vortice di San Valentino

Pioggia, venti di burrasca e temporali. Sarà un weekend all’insegna del maltempo in Campania, tanto che la Protezione Civili ha diramato per la giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026, nonché giorno di San Valentino, un’allerta meteo arancione su Napoli e provincia sino ai Monti Picentini, gialla sul resto della regione, escluse Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Maltempo, è allerta meteo arancione sulla Campania: le previsioni meteo

In Campania la festa degli Innamorati sarà all’insegna del maltempo, tanto che la Protezione Civile, come visto, ha diramato allerte meteo gialle e arancioni sulla regione. Il peggiormente delle condizioni metereologiche partirà da questa sera, venerdì 13, con il picco di maltempo tra il pomeriggio e la sera di domani. Già dalle prime ore di domenica si assisterà a un graduale miglioramento del tempo su tutte le provincie della Campania, con possibili piogge solo sul Cilento. Attenzione ai venti, soprattutto lungo la fascia costiera, con raffiche che possono raggiungere anche i 70-80 km/h.