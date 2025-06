Allerta meteo: freddo, grandine e forti venti in arrivo

Allerta meteo: le previsioni vedono freddo, grandine e forti venti in arrivo

La prima ondata di caldo del 2025 sta per concludersi, lasciando spazio a una fase di maggiore variabilità atmosferica. Una piccola sacca di aria più fredda in quota attraverserà l’Italia determinando una marcata instabilità. Il maltempo non dovrebbe essere diffuso ma saranno possibili rovesci e temporali, anche violenti localmente, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo per oggi, martedì mercoledì 18 giugno

Nelle prime ore della giornata di oggi, qualche pioggia residua potrà interessare il basso Veneto e l’Emilia Romagna, ma con tendenza a rapido miglioramento. Al Nord il tempo si manterrà generalmente più stabile con schiarite ampie. Le regioni centrali, in particolare le zone interne e adriatiche, saranno le più esposte a fenomeni intermittenti, che potranno risultare localmente forti. Al Sud, la situazione sarà più variegata: il versante tirrenico godrà di un tempo prevalentemente soleggiato, mentre lungo l’Appennino e sulle regioni adriatiche non si escludono nuovi rovesci o temporali nel corso del pomeriggio. Qualche temporale potrebbe raggiungere anche la costa settentrionale campana verso sera. Le temperature caleranno in modo sensibile al Centro-Nord, mentre al Sud si manterranno ancora elevate, anche se con intensità minore rispetto ai giorni precedenti. I venti settentrionali soffieranno con decisione, contribuendo a rendere i mari mossi, localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 giugno

Mercoledì 18 giugno il tempo sarà più stabile e soleggiato su tutto il Nord. Tra Lazio e Abruzzo si manterrà una certa variabilità, con la possibilità di temporali pomeridiani, mentre sul resto del Centro il sole prevarrà. Al Sud il tempo risulterà ancora instabile: la mattinata sarà caratterizzata da ampie schiarite alternate a nuvolosità irregolare con fenomeni sporadici, mentre nel corso della giornata si svilupperanno nuovi temporali, anche intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Le temperature subiranno un ulteriore calo anche al Sud, tornando su valori in linea con le medie stagionali, fatta eccezione per la Sardegna, dove persisteranno condizioni più calde. I venti andranno via via attenuandosi e i mari tenderanno a diventare poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 19 giugno

Giovedì 19 giugno la situazione tornerà a farsi più stabile al Nord, anche se nelle ore pomeridiane si potranno sviluppare temporali localizzati sulle Alpi e Prealpi. Al Centro la giornata inizierà con tempo soleggiato, ma nel pomeriggio non mancheranno nuovi temporali nelle zone interne e sull’Appennino, in particolare tra Lazio e Abruzzo. Al Sud, la variabilità sarà più accentuata tra Sardegna e Sicilia con qualche fenomeno temporalesco nelle ore centrali, mentre altrove prevarrà il sole, ad eccezione dell’Appennino meridionale dove persisterà una certa instabilità diurna. Le temperature saranno in rialzo quasi ovunque, superando le medie stagionali, tranne che all’estremo Sud. I venti resteranno deboli dai quadranti settentrionali e i mari si manterranno poco mossi.

Previsioni meteo per il fine settimana

Nella seconda parte della settimana, l’anticiclone tornerà a imporsi con maggiore decisione, pur con qualche incertezza dovuta alla lenta evoluzione della sacca fredda presente sul Mediterraneo. Entro venerdì 20 giugno, questa si allontanerà verso l’area ionica, lasciando comunque dietro di sé un flusso orientale in quota che potrebbe generare ancora locali temporali pomeridiani. Le temperature continueranno a salire, riportandosi ovunque su valori superiori alla norma stagionale, ad eccezione delle aree più meridionali della Penisola.