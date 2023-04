Settimana pasquale turbolenta ed allerta meteo, le regioni a rischio sono tre di quelle meridionali: in Calabria, Basilicata e Sicilia sono attesi temporali diffusi e maltempo severo. E in queste regioni la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, mercoledì 5 aprile: si paventa rischio temporali, idraulico e idrogeologico. I settori interessati, come comunicato sul sito ufficiale del Dipartimento, sono i seguenti e su ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla).

Allerta meteo, tra regioni a rischio

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Idem per la Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C. E in Sicilia? Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Freddo e temporali specie al sud

Le previsioni meteo di domani sono all’insegna quindi di un tempo instabile su gran parte dell’Italia, in particolare al Sud. Proprio al meridione sono attesi temporali anche di forte intensità. I media fanno sapere che è prevista anche neve sulle zone appenniniche oltre 500-1000 metri, mentre sarà decisamente più soleggiato al Nord ma con un marcato calo delle temperature fino al weekend di Pasqua.