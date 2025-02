L’ultima settimana di febbraio sarà caratterizzata dal maltempo un pò su tutta Italia. Vediamo cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Allerta Meteo, maltempo sull’Italia nell’ultima settimana di febbraio

Secondo le ultime previsioni l’ultima settimana di febbraio sarà caratterizzata dal maltempo un pò su tutta la nostra penisola. In particolare tra martedì sera e giovedì avremo fenomeni intensi su diverse regioni. L’Italia, infatti, sta per essere raggiunta da una nuova perturbazione atlantica che porterà molte piogge, anche a carattere temporalesco, in particolare sui versanti Tirrenici. A partire da martedì, avremo piogge sparse in tutto il Centro Italia e in alcune regioni del Nord, come Lombardia e Liguria e del Sud, come al Puglia. Previste nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.400 m.

Temperature in rialzo

Nonostante l’ultima settimana di febbraio sarà caratterizzata dal maltempo, in particolare al Centro, le temperature non subiranno particolari scossoni, anzi rimarranno nella media con un leggero rialzo a partire da venerdì. Il mese di marzo dovrebbe iniziare con tempo piuttosto stabile su tutte le regioni e con temperature nella norma stagionale. Per l’arrivo del clima primaverile bisognerà aspettare però ancora un pochino.