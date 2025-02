Quando arriva il caldo? Le previsioni per la stagione primaverile 2025

Negli ultimi anni, sembra che l’equilibrio climatico sia stato compromesso. I mutamenti in corso stanno provocando effetti sempre più evidenti e intensi, che si manifestano con forza anche nel nostro Paese, dando luogo a eventi meteo estremi sempre più frequenti e gravi. Dopo un inverno segnato da numerose perturbazioni, però, quando arriverà finalmente il caldo? Ecco le previsioni per la Primavera 2025.

Primavera 2025, quando arriva il caldo?

Per convenzione, la primavera meteorologica inizia il 1° marzo, mentre quella astronomica arriva con l’equinozio, che quest’anno cadrà il 20 marzo. Alle 10:01 ora italiana, avverrà il momento esatto dell’equinozio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti, tra marzo e aprile, le temperature si prevede che siano significativamente superiori alla media, con scostamenti di +1/2°C rispetto ai valori tipici su gran parte dell’Europa centrale e orientale, oltre che sulla Scandinavia.

Le anomalie più marcate e calde interesseranno principalmente il Nord e alcuni settori adriatici. Tuttavia, la primavera non sarà solo caratterizzata da sole e clima caldo. Infatti, non si escludono forti scambi meridiani, come già osservato negli anni passati, che potrebbero portare a repentini cambiamenti meteo e ondate di freddo tardivo provenienti direttamente dal Polo Nord.

La Primavera 2025 e le preoccupazioni per l’agricoltura

Il rischio di un cambiamento climatico imprevedibile è sempre più concreto, con gravi implicazioni per l’agricoltura e la vegetazione. Un’improvvisa ondata di freddo tardivo potrebbe danneggiare gravemente gli alberi da frutto, con ripercussioni devastanti per la Penisola.