Trascorsa l’ondata di maltempo della settimana scorsa, l’Italia si prepara a giorni di stabilità atmosferica e sole, sebbene il freddo persisterà. Una massa d’aria artica, la più fredda da 20 anni a questa parte per alcune zone dell’Europa dell’est, si riverserà sul nostro Paese, provocando gelate al mattino. IlMeteo.it evidenzia come l’alta pressione non porti sempre temperature miti.

Il meteo per i prossimi giorni: sole e freddo

Infatti, in inverno sovente si hanno alta pressione e freddo in pianura, a causa dell’inversione termica: le temperature infatti salgono in montagna, mentre l’aria fredda si addensa nelle pianure, poiché più pesante. In altri casi, l’alta pressione si associa a masse d’aria russe che spingono il gelo artico fin verso l’Italia: nei prossimi giorni vivremo entrambe queste situazioni, con gelo al mattino al Nord e a tratti sulla fascia adriatica fino a bassa quota. Si registreranno dunque gelate locali fino alla giornata di mercoledì e temperature inferiori rispetto alla media, specialmente nella prima parte della giornata: la colpa sarà dell’aria artica russa che sta colpendo i Balcani e che si riverserà nei prossimi giorni con la neve in pianura in Grecia, Turchia e Siria, Libano, Israele, fino addirittura in Egitto.

Condizioni meteo stabili: ecco fino a quando

Si prevedono minime intorno ai -3/-4°C in Pianura Padana. Nei prossimi giorni, però, l’alta pressione porterà nuovamente bel tempo quasi ovunque, associato al Ciclone di San Valentino: si vivrà una settimana stabile salvo qualche piovasco in Sicilia e un po’ di nuvolosità sparsa; durante il giorno vedremo superati i 10-13°C al Centro e si raggiungeranno i 16°C al Sud. Al Nord inizialmente si avranno minime sotto lo zero in pianura e massime attorno ai 5-6°C. Il meteo subirà cambiamenti non prima dei 7-8 giorni, con una probabile perturbazione che raggiungerà l’Italia tra il 24 e il 25 febbraio.

Meteo di oggi, martedì 18 febbraio

Nel dettaglio, nella giornata di oggi, martedì 18 febbraio, al Nord vi saranno nubi irregolari; gelate al mattino. Al Centro sarà maggiormente nuvoloso sul versante adriatico. Al Sud sarà molto nuvoloso, con qualche pioggia su Calabria e Sicilia orientale.

Meteo di mercoledì 19 febbraio

Nella giornata di domani, mercoledì 19 febbraio, invece, al Nord vedremo nubi in particolare a Ovest, sarà invece soleggiato al Nord Est, con gelate al mattino. Al Centro vi saranno piovaschi sulla Toscana, con sole altrove. Il Sud sarà caratterizzato da piogge deboli su Sicilia e Calabria.

Meteo di giovedì 19 febbraio

Giovedì 20 febbraio vedrà il Nord soleggiato dal pomeriggio. Al Centro sarà invece nuvoloso, specialmente sulle coste tirreniche con piogge sparse sul Lazio. Al Sud invece sarà piovoso sulle coste ioniche.