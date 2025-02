Meteo San Valentino: allerta maltempo in arrivo, le previsioni

Meteo San Valentino: allerta arancione e gialla oggi, in arrivo burrasca di vento e aria gelida nel weekend.

Brutte notizie meteo con l’arrivo del weekend di San Valentino, il maltempo non dà tregua. Per la giornata di oggi è stata emessa un’allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni, mentre nei prossimi giorni si prevedono forti venti e aria gelida.

Allerta meteo per il weekend di San Valentino: ecco le previsioni

Il meteo nella festa degli innamorati sarà caratterizzato dal passaggio di un ciclone, che porterà piogge intense e venti impetuosi. La responsabilità è di una massa d’aria gelida in arrivo dal Nord Europa, che favorirà la nascita di un vortice di bassa pressione, noto come “ciclone di San Valentino”. Questo sistema, partendo dal Nord Italia, si muoverà rapidamente verso sud, arrivando entro la fine del weekend fino alle isole greche.

Per San Valentino i venti da nord porteranno aria gelida su Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria tra venerdì e sabato. Al Centrosud persisteranno piogge e rovesci, soprattutto sul versante tirrenico. Sabato pomeriggio le temperature saliranno leggermente al Nord, mentre caleranno al Sud, dove arriveranno piogge e temporali che poi si estenderanno, seppur in forma più attenuata, lungo i litorali tirrenici di Calabria e Sicilia.

Il meteo di domenica 16 febbraio

Domenica il Sud vedrà ancora maltempo e neve oltre i 1000 metri, mentre al Centronord il sole farà capolino, con mattinate fredde e temperature in ripresa durante il giorno.