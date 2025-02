Le previsioni segnalano un peggioramento delle condizioni meteo nel weekend sull’Italia a causa dell’arrivo di due perturbazioni. Sono attesi fenomeni di notevole intensità, soprattutto nelle regioni occidentali, con nevicate a bassa quota nel Nord-Ovest. In Liguria e al Centro-Sud si prevede un rinforzo dei venti.

Previsioni meteo weekend: neve a bassa quota e possibile gelicidio

La prima nevicata si è registrata già nella serata del 7 febbraio sul Piemonte occidentale, tra le Alpi Cozie, Marittime e Liguri, sebbene con precipitazioni molto leggere. Sabato la perturbazione prenderà piede, intensificando le precipitazioni al Nord-Ovest. Le temperature scenderanno, permettendo ai fenomeni di trasformarsi in neve, anche a quote relativamente basse e talvolta fino in pianura.

Nel dettaglio, nelle prossime ore si registreranno precipitazioni su tutto il Sud, il versante tirrenico centrale e il Nord-Ovest. Nel Piemonte meridionale e lungo il confine con la Liguria la neve scenderà anche a bassa quota, con fiocchi più consistenti sulle Alpi Marittime. Localmente, fenomeni intensi interesseranno anche Calabria, Isole Maggiori e Toscana. Al contrario, nelle regioni adriatiche e nel Triveneto il tempo sarà generalmente più asciutto, sebbene con nuvolosità sparsa.

La Regione Liguria ha emesso un’allerta arancione per neve sui versanti padani del ponente e levante ligure a partire dalle 8:00 di sabato 8 febbraio.

Zone D ed E (valli savonesi, Stura, Trebbia, Aveto e Scrivia): allerta gialla dalle 24:00 di oggi, con passaggio ad arancione dalle 8:00 alle 15:00 di sabato 8 febbraio.

Comuni interni zona A e B (Ponente, Genovesato e savonese): allerta gialla dalle 24:00 di venerdì fino alle 21:00 di sabato 8 febbraio.

Le nevicate potrebbero persistere sulle Alpi occidentali, intensificandosi durante la notte tra sabato e domenica e diffondendosi verso i rilievi lombardi. Tuttavia, con il passare delle ore, tenderanno a diminuire nei settori più occidentali.

Il meteo a partire da lunedì: ecco cosa succederà

La situazione meteo dovrebbe restare abbastanza instabile anche nel corso della prossima settimana, a causa della mancanza di un’area di alta pressione sull’Europa meridionale e nel Mediterraneo. Infatti, dopo che gli effetti delle attuali perturbazioni si esauriranno nelle prime ore di lunedì 10 febbraio, una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà ulteriori piogge e nevicate sui rilievi.