Allerta meteo per temporali domani, mercoledì 12 febbraio: scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ecco l'elenco.

Le condizioni meteorologiche in Italia sono destinate a peggiorare nelle prossime ore a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione. Si prevedono piogge diffuse e un aumento della nuvolosità. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per temporali per domani, mercoledì 12 febbraio 2025. In seguito alla decisione, diversi comuni, in particolare della Toscana, hanno deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Ecco l’elenco.

Scuole chiuse per allerta meteo domani 12 febbraio: ecco l’elenco dei comuni coinvolti

Al momento, l’allerta meteo arancione riguarda i comuni della Toscana, con rischio idrogeologico e temporali forti su costa centrale e meridionale. L’elenco è in aggiornamento e potrebbero aggiungersi altre regioni.

Le scuole sono state sospese nei comuni di Livorno, Pisa e Grosseto:

Montescudaio

Piombino

Suvereto

Guardistallo

Santa Luce

Cecina

Bibbona

Portoferraio

Orbetello

Campiglia Marittima

Castiglione della Pescaia

Capalbio

Sassetta

San Vincenzo

Riparbella

Casale e Monteverdi

Le ordinanze sono in fase di pubblicazione, ma il provvedimento è già stato annunciato tramite i canali social delle amministrazioni locali.

Allerta meteo per temporali domani 12 febbraio

Dopo una breve pausa, una nuova perturbazione arriva in Italia, portando un nuovo peggioramento sulla Penisola. Nelle prossime ore si prevedono piogge e temporali soprattutto al Nord, con nevicate su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale a quote elevate.