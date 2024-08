Allerta meteo: temporali e possibili grandinate previsti per il 2 agosto, le ...

Comunicazione della Protezione Civile: emessa allerta meteo gialla per tre regioni a causa di una fase di temporali prevista per venerdì 2 agosto.

Dopo il sole che ha caratterizzato la maggior parte dell’estate italiana, venerdì 2 agosto scatterà l’allerta meteo gialla in tre regioni. Previsto, infatti, l’arrivo della prima perturbazione del mese, che interesserà soprattutto le regioni settentrionali dello Stivale. L’ondata porterà con sé una fase di temporali intensi. L’accumulo di aria calda e umida degli ultimi giorni potrebbe favorire lo sviluppo di fenomeni meteorologici intensi. Sono attesi temporali violenti, con possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo 2 agosto: le regioni a rischio

A fronte di queste condizioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il 2 agosto. In particolare, è stata dichiarata un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico nelle regioni di Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Perturbazioni in Nord Italia

Un nuovo fronte perturbato è atteso a breve sulle regioni settentrionali del nostro Paese. Come già accennato, questo fenomeno porterà a un lieve calo delle temperature, ma potrebbe anche causare eventi meteorologici particolarmente intensi.

Peggioramento nel corso della giornata

Per venerdì 2 agosto sono previsti cieli prevalentemente sereni, con possibili annuvolamenti sparsi nel Nordest durante la mattinata. Tuttavia, con il passare delle ore, la situazione meteorologica diventerà più instabile. Si prevedono rovesci e temporali in sviluppo sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, specialmente nel settore centro-orientale. Nel tardo pomeriggio e in serata, le coste e le pianure del Nord-Est, fino alla Lombardia orientale, potrebbero essere coinvolte dai fenomeni temporaleschi.