Alluvione Emilia-Romagna: come funziona il modulo per ricevere i 3mila euro di aiuti

Alluvione Emilia-Romagna: come funziona il modulo per ricevere i 3mila euro d...

Arrivano aiuti per le popolazioni colpite dall'alluvione. Presidente Bonaccini: "Cerchiamo di lavorare alla massima velocità"

Pubblicato il decreto Alluvione 61/2023, in cui sono state previste misure per dare un sostegno alle famiglie e alle imprese maggiormente colpite dall’alluvione che s’è abbattuto nei giorni scorsi sui territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana. Ecco come funziona il modulo.

Tra i vari aiuti disposti dal governo c’è anche un’indennità indirizzata agli autonomi, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3mila euro. I pagamenti andranno poi dal 1° maggio al 31 agosto prossimo.

A proposito della disposizione di aiuti alla popolazione, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha detto: “Abbiamo già fornito ai Comuni un modulo per i cittadini per ricevere entro poche settimane i primi 3mila di 5mila euro. Sperimentiamo una forma nuova dal punto di vista della velocità”.



Il Presidente, ospite di un incontro organizzato a Bologna dall’Anpi, ha aggiunto inoltre che si tratta di un “modulo compilato dove l’unica attestazione che i cittadini devono dimostrare è di abitare esattamente in quel Comune alluvionato”. La somma in poche settimane arriverà poi sul conto corrente dei richiedenti.

“Contestualmente cittadini, famiglie e imprese dovranno compilare un altro modulo: quello per i danni complessivi a tutto il patrimonio, che sia familiare personale o dell’impresa”, ha proseguito il presidente della Regione, sottolineando come verrà fatto tutto il possibile per offrire il massimo sostegno alla popolazione più colpita.