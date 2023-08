Alluvione Emilia-Romagna, i commercianti: dopo 3 mesi Sp33 ancora chiusa

Bologna, 5 ago. (askanews) – “Purtroppo a 3 mesi dall’alluvione la Strada provinciale 33 è ancora chiusa”, è diventato virale in poche ore sui social il video appello di alcuni residenti e commercianti di Fontanelice, in provincia di Bologna, in Emilia-Romagna che, dopo circa 3 mesi dalla disastrosa alluvione che ha devastato la regione, chiedono un intervento immediato delle autorità per ripristinare la strada che collega la provincia di Bologna e quella di Ravenna.

“Non possiamo restare fermi – dicono – siamo solo una piccola parte delle persone che vivono e lavorano su questa importante arteria, vi chiediamo di darci una mano e un aiuto concreto affinché questa strada venga ripristinata o almeno che ci venga dato il permesso di pulirla per poterla riaprire”.

Le autorità locali, in stretto contatto con la struttura commissariale presieduta dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno fatto sapere che si sta facendo il possibile per riaprire la Sp33 quanto prima.