Alluvione, Schlein: cosa aspetta governo a nominare commissario?

Roma, 15 giu. (askanews) – Il Partito Democratico chiede al governo di “fare in fretta” a nominare il commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna: “Non si spiega che cosa stiano aspettando. Speriamo che non siano calcoli di convenienza elettorale”, dice la segretario Dem Elly Schlein, a margine di una iniziativa a Milano.

“Oggi i sindaci dell’Emilia Romagna sono tornati a chiedere al governo di fare in fretta per la nomina del commissario per la ricostruzione. Il Partito Democratico si unisce con forza a questa richiesta. Non c’è alcuna ragione – afferma Schlein – per far continuare ad aspettare le famiglie, le imprese, le aziende agricole che hanno perso moltissimo, in qualche caso tutto, e l’hanno perso in qualche caso due volte, tra il primo e il secondo evento alluvionale. Servono miliardi, la Regione oggi ha detto che la prima stima è poco sotto i 9 miliardi di euro di danni. Chiediamo al governo di fare in fretta, non si spiega che cosa stiano aspettando. Speriamo che non siano calcoli di convenienza elettorale”.