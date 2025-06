Alpe Bonze: un rifugio ad “alto” impatto sociale

Il rifugio è situato, al confine con il Piemonte, nella parte alta del Vallon di Fer, ai confini del Parco Naturale del Mont Avic, in una conca delimitata dalle cime del Mont Bo, Chimes des Chamois, Bec delle Strie, Cima Bonze, Cima Battaglia e Bec Renon. Mosè e Paolo sono due “ piccoli Heidi rivoluzionari ” che, dopo alcuni anni di abbandono, hanno deciso di dare nuova vita al Rifugio Alpe Bonze .

Entrambi soci della Cooperativa ExEat, amanti della vita semplice, dei rapporti interpersonali e soprattutto della montagna, hanno lasciato le “vite da valle” per buttarsi appieno in questa esperienza ad alta quota: non è una fuga , non è la ricerca di un’esperienza romantica ma una sfida economica e culturale . Mosè e Polo infatti lavorano quotidianamente per la valorizzazione del lavoro e la creazione di occupazione attraverso l’ inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità attraverso percorsi formativi e lavorativi della durata di un week-end o di una o due settimane con l’obiettivo di attivare uno o due inserimenti entro l’estate 2025. Il loro impegno non si ferma qui: il Rifugio in questi anni è diventato uno spazio di socializzazione e arricchimento culturale attraverso la valorizzazione di materie prime e prodotti a Km0, privilegiando produttori locali che si ispirano a principi etici, e che hanno come priorità il rispetto dell’ambiente e dei lavoratori. E, non da ultimo, Mosè e Paolo hanno lavorato per creare un rifugio ad impatto zero , premiato da Legambiente nel 2024 con il riconoscimento della bandiera verde come progetto in quota innovativo: il solo approvvigionamento con elicottero è effettuato a inizio stagione, la struttura è alimentata esclusivamente da energia rinnovabile e tutti gli ospiti hanno la possibilità di partecipare all’iniziativa “ a tutta soma ” (per ogni chilogrammo di merce trasportata i gestori fanno uno sconto di un euro sul pernottamento struttura o per il pranzo).