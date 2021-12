Due ragazzi sono rimasti feriti dopo che lo scuolabus su cui erano a bordo si è ribaltato su un lato: l'incidente ha avuto luogo in Alto-Adige.

Paura a Prato allo Stelvio, in Alto Adige, dove nella mattinata di giovedì 9 dicembre 2021 uno scuolabus con a bordo una quarantina di ragazzi della scuola media è finito fuori strada e si è ribaltato: il bilancio è di due studenti lievemente feriti.

Scuolabus si ribalta in Alto-Adige

L’incidente stradale si è verificato intorno alle 7.20 su un rettilineo di quasi mezzo chilometro che collega da Prato allo Stelvio a Malles. Secondo le prime ricostruzioni, probabilmente a causa della strada innevata, l’autista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada per poi ribaltarsi su un lato. Fortunatamente l’impatto non è stato così violento e i ragazzi a bordo, che si stavano dirigendo verso i rispettivi edifici scolastici, sono riusciti a uscire dal pullman attraverso il lucernaio sul tetto.

Scuolabus si ribalta in Alto-Adige: “Incomprensibile”

Intanto sono giunti sul posto numerosi soccorritori con diverse ambulanze, le forze dell’ordine, l’elicottero d’emergenza e alcune squadre dei Vigili del fuoco. “Incomprensibile come sia potuto avvenire“, ha commentato il comandante di questi ultimi Ewald Josef Veith. I pompieri hanno trasportato gli studenti illesi presso la vicina caserma in attesa dell’arrivo dei genitori mentre i sanitari del 118 hanno trasferito in ospedale a Silandro i due ragazzi rimasti lievemente feriti.