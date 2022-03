Chi è Alyson Borromeo: tutto sull’attrice del cinema a luci rosse

Chi è Alyson Borromeo? Nata come modella, è una giovane attrice del cinema a luci rosse.

Alyson Borromeo è un nome di cui sentiremo parlare a lungo. Fan accanita di Malena, ha fatto di tutto per farsi notare da Rocco Siffredi e, dopo le prime porte in faccia, è riuscita a farsi accettare nel mondo del cinema a luci rosse.

Scopriamo la sua biografia.

Alyson Borromeo: chi è?

Classe 2003, Alyson Borromeo, il cui nome di battesimo è proprio Alyson, è una ragazza italo-francese nata e cresciuta a Torino con un grande sogno: affermarsi nel cinema a luci rosse. Con il desiderio di somigliare a Malena, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del porno appena compiuti 18 anni, dopo aver fatto la modella per qualche anne. Mora, capelli a caschetto, occhi penetranti e corpo con tutte le curve al punto giusto: è con queste credenziali che si è presentata alla corte di Rocco Siffredi.

In un primo momento, però, l’attore e regista porno non l’ha reputata pronta e l’ha rimandata a casa. Alyson non si è scoraggiata. E’ andata in vacanza con un’amica e poi è tornata da Siffredi, cercando protezione proprio nel suo mito: Malena.

Il debutto nel cinema a luci rosse

E’ così che, nel mese di giugno 2021, Alyson Borromeo ha girato il primo porno della sua carriera, mentre a settembre del 2021 entra a far parte dell’hard-academy di Rocco.

Siffredi, dopo qualche prima incertezza, ha creduto in lei, tanto da inserirla nel suo Rocco’s Sex Clinic, precisamente negli episodi 2 e 3. L’attrice ha ammesso che questa esperienza rappresenta il suo vero e proprio debutto.

“Rocco è molto severo, ma da lui acquisisci la consapevolezza di ciò che vuoi e stai per fare. Lui ti insegna, ti inquadra, ti muta approccio e impostazione. Solo così capisci se questo è il mestiere che fa per te.

Con Rocco si gira ore! È complicato stargli dietro. Ma è grazie a lui che sui set sono sempre più sicura. È il lavoro che sognavo“, ha dichiarato Alyson.

Alyson Borromeo: la nuova stella del porno

Alyson Borromeo ha ammesso che fin da piccola sognava di diventare attrice porno e che, appena ha avuto la possibilità, non ci ha pensato due volte a contattare un’agenzia del cinema a luci rosse. Intende, però, procedere per gradi. E’ per questo che ha rinunciato a grandi cifre: non vuole che il suo nome venga dimenticato presto. Il suo desiderio è girare pellicole per l’America ed è per questo che ha imparato tre lingue alla perfezione. Al momento, Alyson non è fidanzata. Si è dichiarata eterosessuale, ma ha ammesso che ama “giocare” con le donne, sia sul set che fuori. “I preliminari migliori me li hanno fatti le donne: in questo sono, siamo, imbattibili!“, ha ammesso l’attrice.