Alzheimer, scoperto il caso più precoce del mondo: ha 19 anni

I ricercatori cinesi dell’Innovation Center for Neurological Disorders, l’ospedale di Xuanwu affiliato alla Capital Medical University, hanno lavorato sul caso del paziente più giovane del mondo ad essere affetto da Alzheimer.

Pechino, diagnosticato il caso di Alzheimer più precoce del mondo

Lo studio pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease lo scorso 31 gennaio racconta la storia del ragazzo che a soli 17 anni ha iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia neurodegenerativa che solitamente è associata alla popolazione anziana. Tutto ha avuto inzio con le prime difficoltà a mantenere la concentrazione, passando per la progressiva scomparsa della memoria a breve termine e arrivando presto ad uno stadio più avanzato in cui il paziente faticava a ricordare persino cosa aveva appena mangiato.

Lo storico della famiglia del ragazzo è interessante dal punto di vista scientifico: nessuno dei suoi parenti, infatti, è mai stato affetto da Alzheimer.

Il precedente

Come sappiamo, questa malattia solitamente colpisce le fasce di popolazione più anziane. In particolare, il 95% dei casi si riferisce a persone sopra i 65 anni d’età. Trovare un soggetto che abbia questa malattia sotto i 30 anni, poi, è un caso più unico che raro.

Prima di questo ragazzo di Pechino il più giovane ad essere riconosciuto paziente Alzheimer aveva 21 anni.