Amadeus non ottiene successo, è molto distante da Fazio che risplende su Nove. De Martino stabilisce un nuovo record, nonostante una lieve flessione, riesce a trionfare con Temptation Island.

Amadeus sta riscontrando difficoltà nell'ottenere ascolti televisivi rispetto al passato. Il 24 settembre, il suo show "Chissà chi è" ha registrato solo un 3,6% di share e 734 mila telespettatori, ben al di sotto dei numeri di altri programmi. In quella stessa serata, "Affari Tuoi" su Rai 1 ha attratto oltre cinque milioni di spettatori con uno share del 25,5%, mentre "Striscia la Notizia" su Canale 5 ha avuto oltre tre milioni di telespettatori, registrando uno share del 16,4%. Anche "Temptation Island" su Canale 5 ha visto una riduzione dei telespettatori, fermatosi a 2.870.000 con uno share del 20,7%, rispetto al brillante debutto di oltre tre milioni di spettatori e uno share del 23,88%. Altre trasmissioni come "I Leoni di Sicilia", "DiMartedì", e "X Factor" hanno registrato ascolti variabili.

Amadeus non sembra più in grado di compiere prodigi televisivi. A seguito dell’abbandono della Rai, l’ex icona degli ascolti televisivi fatica a segnare. I numeri sono ogni tanto rispettabili rispetto agli standard del canale Nove, ma ancora molto distanti da ciò che Fabio Fazio raccoglie nella fascia del prime time con “Che tempo che fa”. Il problema potrebbe essere la competizione oraria? Non si può affermare con certezza. Martedì 24 settembre, Stefano De Martino, il volto di Affari Tuoi, ha attratto su Rai 1 oltre cinque milioni di spettatori, con uno share del 25,5%. Una statistica che indica una crescita. In parallelo, Striscia la Notizia su Canale 5 ha raggiunto oltre tre milioni di telespettatori, registrando uno share del 16,4%. E che dire di Amadeus?

Amadeus, che con l’inaugurazione di Chissà chi è aveva raggiunto solo il 5,2%, non sta reggendo il confronto – nonostante sia difficile paragonare il canale principale della Rai e Nove – registrando un decremento che sembra indicare un “collasso”. Infatti, la puntata di martedì 24 settembre ha intrattenuto solo 734 mila telespettatori, con un piccolo share dell’ 3,6%.

Per quanto riguarda il pubblico – forse stanco delle due stagioni a distanza ravvicinata – sembra stia abbandonando lentamente Canale 5 e il suo Temptation Island, che, nonostante un brillante debutto (10 settembre 2024 con oltre tre milioni di spettatori e uno share del 23,88%), martedì 24 settembre si è fermata a 2.870.000 telespettatori e uno share del 20,7%.

La serie “I Leoni di Sicilia”, in onda su Rai1, ha conquistato il secondo posto, con un pubblico di 2.681.000 spettatori, corrispondente ad uno share del 15,2%. Il programma “DiMartedì” su La7 si è piazzato al terzo posto, registrando un pubblico di 1.338.000 spettatori e uno share dell’8,2%. La partita di Coppa Italia tra Torino e Empoli, trasmessa su Italia1, non è riuscita a salire sul podio, ottenendo 1.027.000 telespettatori e uno share del 5,3%. “È sempre Cartabianca”, in onda su Retequattro, ha raggiunto un pubblico di 843mila spettatori, con uno share del 6,17%. Il programma “The Floor – Ne rimarrà solo uno” su Rai2 ha attirato 823mila spettatori, corrispondente allo share del 5,1%. “X Factor”, su TV8, ha ottenuto 722mila spettatori e uno share del 4,38%.

Il film “Il sol dell’avvenire”, in onda su Rai3, è stato seguito da 431mila spettatori (share 2,3%). Infine, il film “The legend of Zorro”, trasmesso su Nove, ha raccolto una platea di 416mila spettatori, corrispondente ad uno share del 2,61%.