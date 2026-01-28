Amazon Fresh e Go: stop ai negozi sperimentali e trasformazione in Whole Foods. L'annuncio dell'azienda sorprende.

Amazon chiude i battenti di Amazon Go e Amazon Fresh, segnando la fine dei suoi format sperimentali di supermercato senza casse e di negozi di generi alimentari fisici. La decisione, motivata dalla difficoltà di creare un’esperienza cliente distintiva e replicabile su larga scala, segna un cambio di rotta verso Whole Foods Market e le consegne di cibo a domicilio.

Whole Foods e la strategia futura del retail fisico

La scelta di puntare su Whole Foods Market riflette il ritorno a modelli più solidi e redditizi. Dal 2017, anno dell’acquisizione da parte di Amazon per 13,7 miliardi di dollari, la catena ha registrato un aumento del fatturato superiore al 40% e oggi serve oltre 150 milioni di clienti all’anno. La strategia futura prevede più di 100 nuove aperture, accanto allo sviluppo dei punti più compatti Whole Foods Market Daily Shop, negozi di prossimità che offrono pasti pronti, caffetteria e prodotti essenziali, passando dai 5 attuali a 10 entro fine 2026.

Il gruppo continua a espandere le consegne online di generi alimentari in oltre 5.000 città negli Stati Uniti, includendo opzioni in giornata per prodotti freschi e deperibili. Amazon sta inoltre testando nuovi concept di negozio “supersized”, in grado di integrare alimentari freschi, articoli per la casa e prodotti generali sotto lo stesso tetto. Con questa manovra, Amazon volta pagina nel retail fisico, consolidando ciò che funziona davvero e trasferendo l’innovazione tecnologica maturata nei format sperimentali nei canali più sostenibili.

Amazon verso la chiusura di tutti gli Amazon Go e Fresh

Dal prossimo 2 febbraio Amazon terminerà l’attività di tutti i punti vendita a marchio Amazon Go e Amazon Fresh, concentrandosi invece sulla rete Whole Foods Market e sulla consegna di generi alimentari a domicilio. I negozi Go, nati nel 2018 come minimarket senza casse, e Amazon Fresh, inaugurati nel 2020 con circa settanta punti vendita, non sono riusciti a differenziarsi dai supermercati tradizionali.

Come spiegato dall’azienda in una nota: “non abbiamo ancora creato un’esperienza cliente veramente distintiva con il giusto modello economico necessario a un’espansione su larga scala”. Alcuni punti vendita in chiusura saranno riconvertiti in Whole Foods, in linea con il piano di apertura di oltre 100 nuovi supermercati della catena biologica, che oggi conta più di 550 negozi tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

Nonostante la chiusura dei format sperimentali, Amazon riconosce il valore dei progetti: “Durante la gestione, abbiamo raccolto preziose informazioni su ciò che conta per i clienti”. La tecnologia Just Walk Out, sviluppata nei negozi Go, permette acquisti senza passare dalla cassa e oggi è impiegata in oltre 360 punti vendita di terze parti in cinque Paesi, così come in numerosi centri logistici del gruppo per i pasti dei dipendenti. L’esperimento ha quindi funzionato come laboratorio di innovazione, sebbene non abbia prodotto un modello commerciale scalabile.