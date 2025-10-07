Amazon Festa delle Offerte Prime 2025: tutto sulle offerte del 7 e 8 ottobre e i migliori sconti per anticipare il Natale

La Festa delle Offerte Prime 2025 apre ufficialmente la stagione degli acquisti autunnali su Amazon. Nelle giornate del 7 e 8 ottobre, gli abbonati Prime potranno accedere a sconti fino al 35% su migliaia di prodotti. Un’occasione per anticipare i regali di Natale o semplicemente per rinnovare casa e guardaroba prima del Black Friday e del Cyber Monday.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, l’evento coinvolgerà tutte le categorie principali. Tra esse tecnologia, moda, bellezza, giochi, cucina e casa. Un particolare focus vi sarà sul made in Italy, valorizzato in una sezione dedicata su amazon.it/madeinitaly.

Offerte Prime 7 e 8 ottobre: come approfittarne al meglio

A partire dalla mezzanotte del 7 ottobre, gli sconti saranno riservati agli iscritti Prime. Chi non lo è ancora può comunque attivare il periodo di prova gratuito e partecipare all’evento. Stando a quanto riferito da Marco Ferrara, dirigente di Amazon EU, “la Festa delle Offerte Prime segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio, un periodo in cui, più che mai, vogliamo essere al fianco dei nostri clienti con iniziative dedicate”, un’occasione capace di unire risparmio reale e consegne rapide. Le categorie più vantaggiose quest’anno saranno bellezza e moda. Vi saranno infatti ribassi fino al 35% su brand come Rilastil, CeraVe, Collistar, Levi’s, Boss e Lacoste. La tecnologia sarà al centro di queste due giornate: TV Samsung 4K, iPhone 14, cuffie Sony WH-1000XM5, Kindle Paperwhite ed Echo Dot figurano tra i prodotti scontati. Tra essi anche robot aspirapolvere ed elettrodomestici da cucina, pensati per affrontare l’inverno con più comfort e praticità.

Offerte Prime 7 e 8 ottobre: i consigli per uno shopping consapevole

Per rendere gli acquisti più intelligenti, Amazon mette a disposizione Rufus, il suo assistente AI che aiuta a trovare, confrontare e scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze. Un alleato prezioso per chi vuole comprare in modo mirato e conveniente. Interessanti anche le agevolazioni per i più giovani: studenti e clienti tra i 18 e i 22 anni potranno ottenere un rimborso del 10% su alcune categorie, oltre agli sconti standard. Secondo un sondaggio HarrisX per Amazon, più di un terzo degli italiani considera eventi come questo una delle principali motivazioni per fare shopping online, segno di una crescente attenzione al budget e alla gestione ottimizzata delle spese.