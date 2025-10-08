L’ambasciata israeliana contesta l’intervista del cardinale Parolin: la replica di Papa Leone XIV

Il conflitto israelo-palestinese continua a rappresentare una delle crisi più complesse e drammatiche del nostro tempo, con conseguenze umanitarie devastanti e tensioni diplomatiche a livello globale. In questo contesto, le dichiarazioni di leader religiosi e politici assumono un peso particolare, influenzando percezioni e rapporti tra Stati e comunità. Le parole del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, hanno provocato la reazione dell’ambasciata israeliana e l’intervento di Papa Leone XIV.

In occasione del secondo anniversario dell’attacco terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ha riaffermato la condanna di quell’atto definendolo un “massacro indegno e disumano“. Al tempo stesso, però, ha sottolineato che la risposta militare di Israele ha avuto “conseguenze disastrose e disumane” e ha espresso forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, evidenziando come decine di migliaia di persone, molti dei quali bambini, siano stati vittime innocenti.

Parolin ha richiamato la necessità di garantire che “nessun ebreo debba essere attaccato o discriminato in quanto ebreo, nessun palestinese perché potenziale terrorista” e ha ribadito l’importanza di coinvolgere i palestinesi nelle decisioni sul proprio futuro, promuovendo la pace attraverso la diplomazia e il negoziato.

Le dichiarazioni del Segretario di Stato hanno provocato una dura reazione da parte dell’ambasciata israeliana presso la Santa Sede, che ha accusato Parolin di stabilire una “equivalenza morale“ tra l’attacco genocida di Hamas e il diritto di Israele all’autodifesa, definendo inaccettabile paragonare uno Stato democratico impegnato a proteggere i propri cittadini con un’organizzazione terroristica intenzionata a ucciderli. Israele ha inoltre criticato il fatto che le dichiarazioni del cardinale abbiano trascurato il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi e fermare la violenza.

Il cardinale Parolin aveva già manifestato in passato solidarietà al popolo palestinese e sostenuto la soluzione dei “due popoli e due Stati“, riconoscendo ufficialmente lo Stato di Palestina con l’inclusione di Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza.

L’ambasciata israeliana contesta l’intervista del cardinale Parolin: la replica di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha recentemente espresso il suo sostegno al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, in risposta alle critiche avanzate dall’ambasciata israeliana riguardo a un’intervista rilasciata dal cardinale all’Osservatore Romano. In tale intervista, Parolin aveva definito l’offensiva israeliana a Gaza come una “carniceria”, suscitando la reazione di Tel Aviv, che ha accusato il Vaticano di trascurare le azioni di Hamas e di minare gli sforzi per la pace.