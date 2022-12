Ambiente, Gela: Economia circolare fondamentale per il futuro

Gela, 1 dic. (askanews) - In tema di rigenerazione dei territori una parte fondamentale è rappresentata anche dalle aziende che forniscono consulenze e supporto in materia di "rinnovamento ambientale". Tra queste c'è Itaca Innova, molto vicina alle tematiche affrontate oggi a Gela in occasione d...

Gela, 1 dic. (askanews) – In tema di rigenerazione dei territori una parte fondamentale è rappresentata anche dalle aziende che forniscono consulenze e supporto in materia di “rinnovamento ambientale”. Tra queste c’è Itaca Innova, molto vicina alle tematiche affrontate oggi a Gela in occasione degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”.

“Temi come la sostenibilità ambientale e l’economia circolare – dice Simona Di Natale, amministratore società Itaca Innova – devono far parte delle aziende, sia piccole che grandi.

Questi temi devono essere parte integrante delle società, tematiche da intrecciare con il modello di business. Itaca fa questo, supporta le aziende, inizia a fargli intraprendere un cammino di questo tipo. È chiaro a tutti che l’economia circolare è ormai impattante, una fase di trasformazione totale”.