Controlli della Polizia stradale a Sassari

Nei giorni scorsi, la Polizia stradale di Sassari ha effettuato un controllo che ha portato alla scoperta di una situazione allarmante. Un dirigente di un’associazione di volontariato, mentre si trovava alla guida di un’ambulanza, è stato fermato dagli agenti. La sorpresa è stata grande quando è emerso che l’uomo non possedeva la patente di guida, un requisito fondamentale per chiunque si trovi al volante di un veicolo, specialmente di un mezzo di soccorso.

Le conseguenze della guida senza patente

La mancanza di patente non è un caso isolato per il dirigente. Infatti, lo stesso individuo era già stato sanzionato a gennaio per la medesima infrazione, quando era stato fermato alla guida della sua auto. La reiterazione dell’illecito ha portato a una sanzione più severa: oltre 5mila euro di multa e il sequestro dell’ambulanza. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei mezzi di soccorso e sulla responsabilità di chi li guida, soprattutto in situazioni di emergenza.

Il sequestro dell’ambulanza e le implicazioni legali

L’ambulanza, recentemente immatricolata, è stata confiscata e attualmente si trova sotto sequestro amministrativo, custodita da una persona autorizzata. Questo provvedimento non solo penalizza il dirigente, ma mette in discussione anche l’affidabilità dell’associazione di volontariato di cui fa parte. La Polizia stradale ha intensificato i controlli su ambulanze e mezzi di soccorso, e questo episodio non è un caso isolato. A fine 2024, un’altra ambulanza era stata fermata mentre trasportava un paziente, risultando priva di assicurazione, evidenziando così la necessità di una vigilanza costante.

La responsabilità delle associazioni di volontariato

Questo episodio mette in luce la responsabilità delle associazioni di volontariato nel garantire che i propri membri siano adeguatamente formati e in possesso delle necessarie abilitazioni. La guida di un’ambulanza richiede non solo competenze tecniche, ma anche una profonda consapevolezza delle normative vigenti. È fondamentale che le associazioni implementino procedure rigorose per la selezione e la formazione dei propri volontari, al fine di evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza dei pazienti e dell’intera comunità.