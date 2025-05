Il trionfo di Daniele Doria

La finale di Amici 24 ha riservato sorprese e emozioni, culminando con la vittoria di Daniele Doria, un ballerino campano che ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Nonostante le previsioni iniziali che vedevano favoriti altri concorrenti, come TrigNO, Alessia Pecchia e Antonia Nocca, il giovane talento ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere.

Con una percentuale di voti che ha superato il 54%, Doria ha trionfato in un finale avvincente, dove ogni esibizione ha messo in luce le sue straordinarie capacità artistiche.

Le sfide della finale

La serata è iniziata con la sfida tra i ballerini, dove Daniele ha ottenuto il 46,75% dei voti, seguito da Alessia Pecchia e Francesco Fasano. Quest’ultimo è stato il primo eliminato, ma ha ricevuto proposte da diverse compagnie di danza, segno del suo talento. Successivamente, Daniele ha affrontato Alessia, vincendo con un netto 59,32%. La tensione è aumentata quando è arrivato il turno dei cantanti: TrigNO ha battuto Antonia con il 66,28% dei voti, ma entrambi hanno dimostrato di avere un grande seguito. La finalissima tra Daniele e TrigNO ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, ma alla fine è stato il ballerino a prevalere.

Un’edizione da ricordare

Amici 24 si è concluso con un ottimo risultato di ascolti, registrando 3.786.000 spettatori e un 26,9% di share. Questo successo non è solo merito dei concorrenti, ma anche della conduzione di Maria De Filippi, che ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico. Daniele Doria non solo ha vinto il premio finale di 150.000 euro in gettoni d’oro, ma ha anche dimostrato che il talento, unito alla determinazione, può portare a grandi risultati. La finale ha messo in luce non solo le capacità artistiche dei concorrenti, ma anche la loro crescita personale all’interno della scuola, rendendo questa edizione di Amici un’esperienza memorabile per tutti.