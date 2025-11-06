Amici 25: cosa aspettarsi nella puntata del 9 novembre

Il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, continua a regalare emozioni e sorprese ai suoi fan. La settima puntata, che andrà in onda domenica 9 novembre 2025, è stata registrata il 6 novembre e presenta una serie di ospiti di prestigio e performance che terranno incollati i telespettatori.

Tra gli ospiti speciali, troviamo nomi illustri come Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo e Annalisa, tutti impegnati nel ruolo di giudici per la sezione canto.

Non mancherà la presenza di Virna Toppi, che avrà il compito di valutare le performance di danza. Annalisa, oltre a giudicare, si esibirà anche con il suo nuovo singolo Esibizionista, promettendo di infiammare l’atmosfera dello studio.

Le sfide e i risultati

La registrazione di questa puntata ha portato con sé una serie di sfide tra gli allievi, ma fortunatamente non ci sono state eliminazioni. I concorrenti Flavia e Angie hanno dimostrato il loro talento, superando le rispettive prove di canto, mentre nel ballo, Maria Rosaria e Pierpaolo hanno conquistato la giuria, guadagnandosi così la permanenza nella scuola.

Maria Rosaria ha incantato il pubblico danzando sulle note di El Perdón e Sexy Rave, mentre Flavia ha colpito con la sua interpretazione di Dangerous Woman. Anche Angie, impegnata in una sfida personale, ha saputo tenere alta la bandiera della sua squadra.

Le nuove sfide

Tuttavia, il clima rimane teso, con nuove sfide già all’orizzonte. I candidati all’eliminazione per la prossima puntata sono stati identificati: Michelle e Opi per il canto, mentre Paolo e nuovamente Pierpaolo per il ballo. Questo scenario ha generato un mix di emozioni tra i concorrenti, che sanno quanto sia importante mantenere la concentrazione e il talento.

Momenti di tensione e discussioni

Durante le esibizioni, non sono mancati momenti di tensione, in particolare con l’insegnante di danza Alessandra Celentano. In seguito a un’assegnazione di compiti, si è scatenata una discussione accesa tra i professori, culminata nell’abbandono dello studio da parte della maestra, visibilmente infastidita dal clima di confronto. Questo episodio ha messo in evidenza le forti personalità che animano il programma e la passione con cui ogni insegnante si dedica ai propri allievi.

In un’altra occasione, Alex ha ricevuto un punteggio basso da parte di Emanuel Lo, il quale ha commentato la sua esibizione con frasi dure, sottolineando le aree in cui deve migliorare. Nonostante le critiche, Celentano ha riconosciuto i progressi del ballerino, lasciando aperta la possibilità di un futuro ricordo positivo nei suoi confronti.

Collegamenti emozionanti

Un momento toccante è stato segnato dalla videochiamata di Plasma con la madre, un gesto che ha messo in luce il legame emotivo tra i concorrenti e le loro famiglie. Altri concorrenti, come Michele, hanno dedicato performance speciali alle loro persone care lontane, creando un’atmosfera di intimità e connessione.

Le classifiche finali

Le performance di canto hanno visto Valentina conquistare il primo posto con il brano Man! I Feel Like a Woman, ricevendo elogi dalla giuria. Al secondo posto si è piazzata Angie con la sua interpretazione di Minuetto, mentre Gard ha chiuso il podio con The Power of Love. Dall’altro lato, Opi ha ricevuto critiche aspre, trovandosi in fondo alla classifica.

Nel ballo, Emiliano ha dominato la scena, meritando la restituzione della maglia da parte della Celentano. A seguire, Alex e Maria Rosaria hanno ottenuto buoni punteggi, mentre Paola, purtroppo, ha chiuso la classifica.

In conclusione, la puntata di Amici del 9 novembre si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con la speranza che i concorrenti continuino a sorprendere il pubblico e a dare il massimo per rimanere in gara.