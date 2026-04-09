Amici 25, quarta puntata registrata: chi rischia l'eliminazione e gli ospiti

La registrazione della quarta puntata del serale di Amici 25 è avvenuta il 9 aprile e porta con sé tensione e colpi di scena. La puntata, che andrà in onda sabato 11 aprile, è stata documentata nei dettagli e conferma che il meccanismo del programma continua a mettere sotto pressione concorrenti e docenti. In questa fase del talent, il format alterna prove di canto e danza con sfide dirette, chiamate in gergo guanti di sfida, e momenti di intrattenimento affidati agli ospiti della serata.

Gli appuntamenti precedenti hanno già visto diverse eliminazioni: Michele, Opi e Antonio nella prima puntata; Simone nella seconda; e, nella serata del 4 aprile 2026, Valentina e Plasma sono usciti dal serale. Questo contesto rende ancora più significativa la registrazione del 9 aprile, perché la posta in gioco ora è singola: in casetta sarà comunicato chi dovrà lasciare definitivamente la scuola tra i nominati.

La registrazione del 9 aprile: ospiti e atmosfera

Durante la registrazione hanno portato energia alla serata vari ospiti. Sul palco di gioco sono saliti volti noti come Orietta Berti e Pierpaolo Spollon chiamati per la fase di intrattenimento denominata Password condotta da Alessandro Cattelan, mentre la parte comica è stata affidata a Vincenzo Comunale e quella musicale a J-Ax. Questi momenti hanno avuto la funzione di alleggerire la competizione ma anche di creare spunti per commenti e battibecchi tra i professori, che restano un elemento distintivo del programma. Il mix di gara e spettacolo ha scandito il ritmo della registrazione e ha preparato il terreno per le singole sfide.

La posta in gioco

Questa fase del serale prevede che ogni manche determini punti e possibili candidati al ballottaggio finale: la novità della registrazione del 9 aprile è che al termine della serata verrà comunicata una sola eliminazione, affidata al verdetto in casetta. Tra i nomi indicati come potenzialmente a rischio emergono tre protagonisti: Alessio, Caterina e Alex, che hanno perso nelle tre manche e sono finiti in bilico. Il meccanismo rende il momento in casetta particolarmente carico di suspense, perché la comunicazione avviene lontano dalle luci del palco e in un contesto più raccolto.

Composizione delle squadre e dinamiche interne

Al tempo della registrazione le formazioni in gara erano così composte: nella Squadra Zerbi–Celentano figurano Caterina (cantante), Elena (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino) e Riccardo (cantante). La Squadra Emanuel Lo–Pettinelli schierava Alessio (ballerino), Gard (cantante) e Kiara (ballerina). Infine, la Squadra Peparini–Cuccarini conteneva Alex (ballerino), Angie (cantante) e Lorenzo (cantante). Queste configurazioni influenzano le scelte tattiche dei capitani e le strategie per i guanti di sfida.

Le tensioni tra i professori

I confronti tra gli insegnanti sono stati un elemento ricorrente: decisioni sui guanti di sfida, sulle tipologie di prova e sui rischi per i compagni hanno spesso acceso discussioni. Il confronto acceso tra le diverse scuole di pensiero pedagogico del programma aggiunge un livello di drammaticità alla gara, dove la selezione delle prove non è solo tecnica ma anche strategica. In questo contesto, la scelta di rifiutare o accettare un guanto può avere ripercussioni sulla dinamica di squadra e sulle opportunità di salvezza.

Il riassunto delle tre manche registrate

La serata è stata articolata su tre manche che hanno scandito vittorie e passaggi al ballottaggio: nella prima manche la sfida tra i team di Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo ha visto prevalere gli Zerbi-Celentano, con esiti decisivi nei confronti diretti come quello tra Nicola e Alessio. Nel corso della seconda manche a imporsi sono state le coppie di Cuccarini-Peparini, con esiti che hanno portato Caterina al rischio eliminazione. La terza manche ha consegnato un guanto di latino e uno scontro diretto tra ballerini che ha complicato ulteriormente la situazione, confermando Alex come uno dei nomi sotto osservazione.

Chi è andato in ballottaggio

Al termine delle sfide i candidati al ballottaggio provvisorio includevano nomi come Gard, Alessio, Caterina, Emiliano ed Elena, con salvataggi a opera della giuria che hanno infine portato al rischio finale i tre già citati. Questo sistema di selezione, che alterna votazioni di giuria e decisioni dei capitani, mantiene alta la suspence e rende ogni esibizione cruciale per la permanenza nella scuola.

Cosa aspettarsi e conclusione

La puntata registrata il 9 aprile, che andrà in onda l’11 aprile, conferma la formula collaudata di Amici 25: gare serrate, ospiti per lo spettacolo e momenti di introspezione per i ragazzi. L’annuncio dell’eliminazione avverrà in casetta, dove uno tra Alessio, Caterina e Alex dovrà salutare la scuola. Per gli spettatori resta l’attesa di vedere come si sbloccherà il verdetto in onda e quali ripercussioni avrà sulla dinamica delle squadre nelle puntate successive.

Per chi segue la trasmissione, la combinazione di gare tecniche e colpi di scena mediatici continua a essere il cuore del programma: il meccanismo delle manche, i guanti di sfida e i commenti dei professori rimangono elementi in grado di stravolgere il destino dei concorrenti in ogni puntata.