Amici 25: Scopri le Allieve Eliminati nell'Undicesima Puntata

Il talent show Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere i fan con colpi di scena inaspettati. La puntata registrata nei giorni scorsi, prevista per domenica 11 gennaio 2026, ha visto l’eliminazione di due allieve, Anna e Flavia, in una competizione che ha mantenuto alta la tensione. Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv svelano dettagli significativi su quanto accaduto in studio.

Le eliminazioni: Anna e Flavia fuori dalla scuola

La sfida che ha portato all’eliminazione di Anna è stata particolarmente intensa. La giovane ballerina ha affrontato una nuova concorrente, Kiara, in una gara di ballo. Kiara, esibendosi sulle note di Goreki, ha conquistato il giudizio del giurato Andrea Alemanno di World of Dance Italy. Anna ha ballato Demons, ma non è riuscita a spiccare come sperato. Di conseguenza, la sua avventura nel talent show si è conclusa inaspettatamente.

Il caso di Flavia

La situazione di Flavia ha suscitato particolare attenzione. Dopo aver ricevuto la sua maglia in precedenza, è stata eliminata durante la gara delle cover. La sua esibizione su Diamonds non ha convinto la professoressa Anna Pettinelli, dando origine a un acceso dibattito tra i docenti. Nonostante Flavia avesse mostrato notevoli potenzialità, la decisione della Pettinelli ha generato forti reazioni, portando il docente Plasma a lasciare lo studio in segno di protesta, accompagnando la giovane allieva.

Sfide di canto e ballo: le nuove classifiche

La puntata è stata caratterizzata non solo da eliminazioni, ma anche da sfide avvincenti. Nella gara di canto, Michele ha conseguito la vittoria con la sua interpretazione di Biblical, accompagnandosi con il violoncello. La classifica finale ha visto al secondo posto Gard, con All by Myself, seguito da Plasma e Caterina, quest’ultima che ha presentato una versione spagnola di Che freddo fa.

I risultati della gara di ballo

La competizione di ballo ha visto Kiara conquistare il primo posto, seguita da Emiliano e Alessio, che si sono esibiti sulle note di Sexyback. Alex ha ottenuto il terzo posto grazie a un passo a due con Alessia. Anche Maria Rosaria ha impressionato con la sua performance, ma è stata avvisata riguardo a un possibile avvicendamento con Maddalena, che ha mostrato notevoli progressi durante la settimana.

Prossimi sviluppi e sfide future

Le tensioni non si fermano, poiché altri allievi rischiano l’eliminazione. Nelle prossime puntate, Riccardo e Opi dovranno affrontare una sfida decisiva nel canto, mentre Anna e Giorgia sono a rischio nella sezione ballo. Le sfide continuano a intensificarsi, promettendo ulteriori emozioni per i fan del programma.

Amici di Maria De Filippi continua a catturare l’attenzione del pubblico grazie a momenti di intensa emozione e competizione. Le prossime puntate si prospettano ricche di sorprese, con nuovi talenti pronti a mettersi in mostra e a conquistare il cuore degli spettatori.