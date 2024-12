Amici: colpi di scena e polemiche nella puntata dell'8 dicembre

Un pomeriggio ricco di emozioni

La puntata di Amici andata in onda l’8 dicembre ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Colpi di scena, eliminazioni inaspettate e decisioni discutibili hanno caratterizzato il pomeriggio, rendendo la trasmissione un vero e proprio campo di battaglia per i concorrenti e i giudici. Diego, uno dei protagonisti più discussi, ha affrontato la sua sfida finale, ma non è riuscito a rimanere nella Scuola, suscitando reazioni contrastanti tra i telespettatori.

Le sfide e le eliminazioni

Diego Lazzari, dopo una settimana di tensione, ha dovuto affrontare Mollenbeck, un concorrente già noto per le sue performance. Nonostante gli sforzi, Diego è stato eliminato, lasciando il pubblico sorpreso. La decisione del giudice Carlo Di Francesco di richiamare Diego nella Scuola ha sollevato interrogativi. Molti si sono chiesti se la sua eliminazione fosse giustificata da una reale valutazione delle sue capacità artistiche o se fosse il risultato di dinamiche interne al programma.

Le polemiche sul giudizio dei giudici

Le scelte di Rudy Zerbi, uno dei giudici più severi, hanno ulteriormente alimentato le polemiche. Dopo aver sostituito Diego con Antonia, ora sembra intenzionato a mettere da parte anche Ilan, invitandolo a lasciare lo studio. Questa mancanza di supporto nei confronti degli allievi ha sollevato dubbi sulla vera funzione di un insegnante in un talent show. Gli spettatori si chiedono se sia giusto abbandonare i concorrenti in difficoltà senza dare loro la possibilità di crescere e migliorare.

Un gesto controverso di Maria De Filippi

Un altro episodio che ha fatto discutere è stato il comportamento di Maria De Filippi durante la sfida tra Luk3 e Vincenzo Cairo. Mentre Vincenzo cantava, la conduttrice si è alzata per sussurrare qualcosa a Luk3, un gesto che molti hanno considerato irrispettoso nei confronti dello sfidante. Questo non è stato un caso isolato, poiché Maria è stata criticata in passato per atteggiamenti simili, sollevando interrogativi sulla sua imparzialità come conduttrice.