Le anticipazioni della quarta puntata

Sabato 12 aprile, Canale 5 trasmetterà la quarta puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Le registrazioni, avvenute nei giorni scorsi, hanno già svelato alcune anticipazioni che promettono di rendere la serata ricca di emozioni e colpi di scena. Sebbene non siano ancora stati rivelati i nomi degli allievi a rischio eliminazione, si preannuncia un clima di forte tensione all’interno della scuola.

Il guanto di sfida tra Francesca e Chiara

Uno degli eventi più attesi è sicuramente il guanto di sfida lanciato dall’insegnante Alessandra Celentano, che vedrà protagoniste le allieve Chiara Bacci e Francesca Bosco. Questo confronto non sarà solo una prova di abilità, ma anche un momento di scontro tra le rispettive insegnanti. Le parole di Alessandra, che ha definito Francesca “peggiorata” rispetto al passato, hanno scatenato una reazione immediata da parte di Deborah Lettieri, coach di Francesca, che ha preso le difese della sua allieva.

Le dinamiche tra i professori

La tensione non si limita solo alle allieve, ma coinvolge anche i professori. Alessandra Celentano ha cercato di chiarire che le sue osservazioni erano rivolte esclusivamente all’aspetto tecnico, ma il clima di rivalità è palpabile. Non è solo Francesca a dover affrontare una sfida: anche Antonia Nocca si scontrerà con TrigNO, allievo di Anna Pettinelli, in un altro guanto di sfida che promette di infiammare ulteriormente la serata.

Il momento dell’eliminazione

Come di consueto, la puntata culminerà con l’eliminazione di un allievo. Tre ragazzi, sconfitti nelle varie manche, andranno al ballottaggio e si sfideranno per rimanere nel talent. Il nome dell’eliminato verrà rivelato da Maria De Filippi solo dopo che tutti i concorrenti saranno rientrati nella casetta, aumentando così l’attesa e la suspense tra il pubblico e i partecipanti.