Rebecca Ferreri, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso in un video su TikTok alcune riflessioni sulla sua esperienza nel talent e sulla giornata tipo nella scuola. Nonostante l’eliminazione prematura, conserva un bel ricordo di quell’esperienza televisiva: “Mi mancano i miei compagni. Sono sicura che li rivedrò, sento proprio la mancanza. Auguro a tutti di andare più avanti possibile, poi ci riabbracceremo“, aveva detto in un video su TikTok.

La giornata tipo ad Amici: ne parla su TikTok un’ex allieva

“Ci alzavano presto ad Amici per fare classico, nei giorni in cui non avevamo classico avevamo ginnastica, alcuni cantanti erano proprio scoordinati, morivamo dal ridere. In tutto facevamo sei ore toste con una pausa di una/due ore”, aveva affermato descrivendo la vita nella scuola, “poi ho scoperto delle mie carenze che prima non sapevo di avere, ti aprivano dei mondi, ti davano consigli che cambiavano tutta la coreografia. Finivamo verso le sei a volte verso le quattro, io andavo a dormire spesso anche tardi verso l’una, era un bel gruppo, era bello parlare tutti insieme”.

Il daytime di Amici di Maria De Filippi descritto da un’ex allieva

E ancora: “Il mangiare lo facevamo noi, qualcuno, senza far nomi, non sapeva cucinare ma almeno si impegnava. Qualcuno si impegnava almeno anche se altri si lamentavano. Di solito quella che cucina per tutti era Teodora che cucina da Dio. C’è chi mangiava da solo e chi in piccoli gruppi. I prof non mangiavano con noi, in casetta ci siamo noi. A volte dopo la puntata mangiavamo una pizza buonissima, era un bel momento di ritrovo, a me manca tanto”. Il daytime di Amici è cambiato dal 2020 quando, a causa della pandemia, la produzione sarebbe stata costretta a trovare un’alternativa all’albergo per evitare contagi e così ha deciso di isolarli in una casetta spiata dalle telecamere, e il tutto sembra aver funzionato.