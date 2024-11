Il chiarimento di Maria De Filippi

Recentemente, Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla sua vita privata, un evento raro per la conduttrice pavese. Questo strappo alla regola è avvenuto in risposta a voci infondate circolate online riguardo all’eredità di Maurizio Costanzo, suo marito scomparso. De Filippi ha chiarito di aver querelato un individuo che diffondeva notizie false, rivelando che ha rinunciato all’eredità, preferendo lasciare i beni ai figli di Costanzo, Saverio e Camilla, e a Gabriele, il figlio adottivo.

Il patrimonio di Maria De Filippi

Ma qual è oggi il patrimonio di Maria De Filippi? Secondo il magazine Oggi, la conduttrice detiene il 50% della Fascino PGT, la società di produzione televisiva che realizza i suoi programmi di successo come Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te. Il restante 50% è controllato da Mediaset. Nel 2023, la Fascino PGT ha registrato utili per 8 milioni di euro, con un dividendo di oltre 4 milioni di euro per De Filippi. Anche negli anni precedenti, la società ha mostrato risultati eccellenti, con utili che superavano i 12 milioni di euro.

Le proprietà e i diritti d’autore

Per quanto riguarda l’eredità di Maurizio Costanzo, essa comprende diverse proprietà immobiliari, tra cui due appartamenti a Roma, una villa ad Ansedonia e una tenuta agricola in provincia di Grosseto. Inoltre, ci sono i diritti d’autore legati ai suoi libri e programmi televisivi. Si stima che il valore totale di questi beni si aggiri intorno ai dieci milioni di euro, una cifra ben lontana dai 70 milioni di euro che alcuni rumors avevano suggerito. Maria De Filippi ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata e alle sue finanze, ma questa situazione ha messo in luce la sua generosità e il suo attaccamento alla famiglia di Costanzo.