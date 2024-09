La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non parte più domenica 22 settembre. E’ tutto pronto per il reality di Canale 5, ma la data della prima puntata è stata posticipata ancora una volta.

Amici slitta ancora: ecco la data della prima puntata

C’è grande attesa per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. I fan del talent aspettano ormai da giorni il debutto, ma sembra che dovranno pazientare ancora un po’. Il programma, infatti, non partirà neanche domenica 22 settembre come sembrava stabilito. La data della prima puntata, probabilmente a causa di problemi dell’ultimo minuto, è stata posticipata di qualche giorno.

Quando inizia Amici 2024?

Stando a quanto si apprende da Leggo, che ha sentito fonti vicine a Mediaset, la prima puntata dell’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi andrà in scena domenica 29 settembre. Il talent, come vuole la tradizione, inizia intorno alle 14:00 per concludersi alle 16:30, orario in cui parte Verissimo.

Amici 2024: la data della prima registrazione

La prima puntata di Amici sarà registrata giovedì 26 settembre. In questa occasione, i prof formeranno la classe di cantanti e ballerini che si sfideranno per arrivare in finale. La messa in onda, salvo ulteriori cambiamenti dell’ultimo minuto, è fissata per domenica 29 settembre 2024.