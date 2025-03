Amsterdam, violento attacco con coltello in piazza Dam: il primo bilancio dei...

Un uomo ha aggredito i passanti con un coltello in Piazza Dam, nel cuore di Amsterdam: sul luogo i soccorsi e le forze dell'ordine.

L’attacco si è verificato verso le 15:30 di oggi, giovedì 27 marzo, nelle vicinanze di piazza Dam ad Amsterdam, come confermato dalla polizia olandese.

Amsterdam, attacco con coltello in piazza Dam

Un portavoce delle forze dell’ordine ha spiegato che, prima dell’arrivo degli agenti, era stata ricevuta una segnalazione riguardante una rapina.

Un elicottero del servizio di emergenza è atterrato in piazza Dam, davanti al Palazzo Reale, per fornire i primi soccorsi ai feriti. Stando a quanto riportato dalla rete locale AT5, la sindaca Femke Halsema ha interrotto la sua partecipazione al consiglio comunale per recarsi sul posto e monitorare personalmente l’evoluzione degli eventi.

Amsterdam, attacco con coltello in piazza Dam: il bilancio è grave

“Cinque persone sono state ferite. Un sospettato è stato arrestato“, ha dichiarato la polizia olandese su X.

Le forze dell’ordine hanno comunicato di aver istituito un cordone di sicurezza attorno all’area dove è avvenuto l’attacco. Hanno anche precisato che, al momento, non sono in grado di fornire dettagli sulle cause o sul movente dell’accoltellamento.

Nonostante ciò, un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato che, prima dell’intervento degli agenti, era giunta una segnalazione riguardante una possibile rapina in corso nella zona.

Un testimone ha raccontato al quotidiano olandese De Telegraaf di aver udito all’improvviso un “urlo gelido”, seguito dal panico che ha invaso la zona. Una commessa ha, inoltre, riferito di aver sentito numerose grida e urla, e ha aggiunto che le persone hanno cominciato a scappare lontano dal luogo dell’aggressione.

“Abbiamo visto tutte le guardie di sicurezza scappare da Primark. Stavamo camminando lungo la strada quando è stata transennata. Poi abbiamo visto altre tre ambulanze allontanarsi, con le sirene accese”, hanno raccontato tre giovani ai cronisti.

Diversi negozi locali hanno anticipato l’orario di chiusura: l’ingresso di Primark è chiuso, solo le persone in uscita sono autorizzate, nessuno può entrare.