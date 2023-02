Anarchici: Speranzon (Fdi), 'parlamentari Pd dai boss mafiosi su ordine di Cospito, inaudito'

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – "Alfredo Cospito spingeva i parlamentari del Partito democratico ad incontrare i boss mafiosi prima di parlare con lui. Un fatto di inaudita gravità che emerge dalle rivelazioni di un articolo de 'Il Fatto Quotidiano' di oggi. Il 12 gennaio a Sassari, in occasione della visita in carcere al terrorista anarchico Alfredo Cospito, Valter Verini, Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Silvio Lai hanno incontrato anche i boss al 41 bis Pietro Rampulla, Francesco Presta e Francesco Di Maio.

E questo sarebbe avvenuto in seguito ad una specifica richiesta dello stesso Cospito". Lo afferma il vice presidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato Raffaele Speranzon.

"L'articolo cita circostanze e situazioni molto precise, sulle quali chiederemo spiegazioni in ogni sede. Inoltre in un tweet Orlando parla chiaramente di revoca del 41 bis a Cospito ma non per questioni di salute, bensì perché 'non si può legare il 41 bis ad una sorte di ritorsione'.

Tutto ciò è inaccettabile, con Fratelli d'Italia al governo lo Stato non si piegherà alla mafia", conclude l'esponente di Fdi.