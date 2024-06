Christina Applegate, nel suo podcast MesSy, ha rivelato chesua figlia di 13 anni ha avuto diagnosi della POTS, ovvero la sindrome da tachicardia posturale ortostatica. Questo, per la famiglia, è solo l’ultimo problema di salute: infatti l’attrice convive già da tre anni con la sclerosi multipla.

L’annuncio di Christina Applegate: “Anche mia figlia è malata”

L’attrice ne ha parlato nel suo podcast MesSy e ha lasciato la parola alla figlia Sadie che ha spiegato la sua condizione: “Quando mi alzo in piedi, mi sento molto, ma molto stordita, e le mie gambe diventano molto deboli, e mi sembra di svenire“. La madre, attrice di Dead to me, ha quindi detto: “Odio che tu debba affrontare questo, mia cara. Lo odio davvero. Sono triste, ma ti amo e so che starai bene. Sono qui per te, grazie per aver portato alla luce consapevolezza su questa condizione“.

Che cos’è la POTS?

La sindrome la tachicardia posturale ortostatica, detta anche tachicardia a riposo, è un disturbo cronico che colpisce la circolazione sanguigna e il sistema nervoso autonomo. Causa svenimenti, dolori al petto, tremori, mancanza di respiro e sudorazione. Si tratta di una condizione che colpisce nel momento in cui una persona si alza: il sangue resta nella parte inferiore del corpo invece di scorrere, provocando una frequenza cardiaca irregolare che supera i 100 battiti al minuto.

