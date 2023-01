Anche Orban e la moglie con il velo a San Pietro per Ratzinger

Roma, 3 gen. (askanews) – Anche il presidente ungherese Viktor Orban, accompagnato dalla moglie Anikò Lévai, con indosso un velo nero, ha reso omaggio nella basilica di San Pietro, in Vaticano, alla salma di Joseph Ratzinger. Orban, che si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie del papa emerito per qualche minuto, guiderà la delegazione non ufficiale del suo paese ai funerali del 5 gennaio.

Orban uscendo poi ha scambiato qualche parola con lo storico

segretario personale di Benedetto XVI, mons.

Georg Gaenswein.