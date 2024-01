Assoluzione dopo 6 anni: prof accusato di molestie scolastiche viene scagionato

Giovanni Di Presa, insegnante di sostegno della scuola media Paolo Soprani a Castelfidardo, è stato finalmente assolto dopo sei anni dalle gravi accuse di molestie sessuali e maltrattamenti. La Corte d’appello di Ancona ha stabilito che le studentesse avevano inventato le accuse come vendetta per il sequestro del loro cellulare in classe. Le giudici hanno dichiarato che non c’era alcuna prova di abituali vessazioni fisiche e morali da parte dell’insegnante. Durante il lungo processo, una delle ragazzine ha ritrattato le accuse, affermando di essere stata spinta dai compagni. Di Presa ha dichiarato di aver vissuto un periodo molto difficile e ora spera di ottenere un risarcimento per il danno subito.

Sei anni di processo finiscono con l’assoluzione

