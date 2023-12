In collegamento a “Mattino Cinque News” Vincenzo Giordano (26 anni), il professore picchiato nel corso di una rissa provocata da alcuni bulli. Il docente era intervenuto proprio per sedare una rissa causata dai precitati ragazzi. L’episodio è avvenuto in una scuola di Carpi, in provincia di Modena. Il professor Giordano, che ha mostrato una ferita al naso, ha dichiarato: “Sono intervenuto perché c’era un branco che stava vessando un singolo ragazzo”.

Il professore picchiato: “Ragazzi in bilico”

Giordano ha parlato dell’educazione che i ragazzi, autori di bullismo, ricevono dalle loro famiglie: “Si tratta di ragazzi in bilico che mancano di capacità di ascolto ed empatia”. Riguardo alla strategia di contrasto, il giovane docente ha spiegato: “Noi come scuola ci siamo ma servono anche le famiglie così come lo Stato”.

Professore picchiato: divenuto docente a 19 anni

Il professore aggredito ha dichiarato che insegna da quando aveva 19 anni ed è docente di sostegno, seppure a tempo indeterminato. Intervistato al Corriere della sera ha parlato della manifestazione di solidarietà da parte dei suoi studenti: “Mi ha fatto piacere e mi ha commosso. Merito anche dell’impegno su questi temi della nostra dirigente scolastica”.

Professore picchiato a Carpi: l’ultimo di una lunga serie di casi

Il professore di Carpi, vittima dell’ennesimo atto di violenza, ha condiviso la sua traumatica esperienza ai microfoni di “Mattino Cinque News”. Tuttavia, questo episodio rappresenta solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che colpiscono studenti e docenti in servizio. Le condizioni del quindicenne accoltellato fuori dall’istituto “Sergio Atzeni” di Capoterra, in provincia di Cagliari, rimangono estremamente gravi.

Nella notte, il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per riparare la lesione al collo ed è ora ricoverato in coma farmacologico presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari. Nel frattempo, il suo aggressore, un quattordicenne, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.