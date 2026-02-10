Un inizio 2026 segnato dal maltempo. Gennaio e questi primi giorni di febbraio sono stati caratterizzati infatti da tempo instabile, un pò su tutta l’Italia. Anche nei prossimi giorni piogge e venti forti saranno protagonisti. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo sull’Italia

Una nuova e intensa ondata di maltempo sta per colpire l’Italia.

Piogge, forti venti, grandinate e nevicate interesseranno diverse zone del Paese nei prossimi giorni. A partire da oggi, martedì 10 febbraio, la perturbazione numero 7 del mese raggiungerà il Nord Ovest, per poi spostarsi a Est e al Centro-Sud. Giovedì invece attenzione a forti piogge e temporali su Sardegna, Sicilia e in generale al Centro Sud. Ma vediamo ora le previsioni nel dettaglio dei prossimi giorni.

Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo sull’Italia: previsioni e zone interessate

Come visto una nuova e intensa ondata di maltempo sta per colpire l’Italia. Si parte da oggi, martedì 10 febbraio, con rovesci su Piemonte, Liguria e Toscana, ma anche su Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. Da evidenziare anche un brusco calo delle temperature, specie al Nord. Domani, mercoledì 11 febbraio, il maltempo colpirà il Centro-Sud, mentre al Nord solo Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sono a rischio piogge. Giovedì 12 febbraio più o meno la situazione sarà la medesima del giorno precedenze, mentre possiamo aspettarci un miglioramento per venerdì 13, dove però soffieranno fortissimi i venti al Sud.